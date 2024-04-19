SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyenlere belge ibrazında e-Devlet kolaylığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların, belgelerini e-Devlet'ten verebileceğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 10:50 Güncelleme 19 Nisan 2024, 10:50
Yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyenlere belge ibrazında e-Devlet kolaylığı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların, "3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini" e-Devlet'ten verebileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IşıkhanÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalılarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için bir yeniliği e-Devlet üzerinden hayata geçiriyoruz. Müracaatta bulunan vatandaşlarımız Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini' artık e-Devlet üzerinden verebilecek."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak Başbakanı Sudani’den Başkan Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama: ’Gelir geçer türden bir ziyaret’ olmayacak
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
CHP’de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç: Yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacak
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi
Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak
Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı
CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankasının enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...
Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!
Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı Müge Anlı’da açıkladı: Dilara’nın babası Yeşilçam artistiydi
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...
SON DAKİKA