İzmir’de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.02'de gerçekleşen depremin derinliği yaklaşık 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.02'de gerçekleşen depremin derinliği yaklaşık 6.97 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim birimi olan Seferihisar'a mesafe ise yaklaşık 27.90 kilometre olarak belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-04-19 11:02:20
|37.82722
|26.8425
|6.97
|MW
|4.5
|Ege Denizi - [27.90 km] Seferihisar (İzmir)
|Detay
|2024-04-19 10:19:40
|37.11278
|32.19
|12.11
|ML
|2.4
|Bozkır (Konya)
|Detay
|2024-04-19 10:18:23
|37.36722
|36.97167
|12.58
|ML
|1.2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-04-19 10:13:46
|38.09861
|38.40806
|7.21
|ML
|1.8
|Çelikhan (Adıyaman)
|Detay
|2024-04-19 10:10:36
|38.05139
|37.48972
|7.0
|ML
|2.3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-04-19 09:58:27
|40.02861
|35.94833
|6.86
|ML
|2.3
|Sulusaray (Tokat)
|Detay
|2024-04-19 09:53:09
|40.19361
|36.08194
|7.13
|ML
|1.5
|Zile (Tokat)
|Detay
|2024-04-19 09:49:10
|37.35
|36.83889
|3.54
|ML
|2.0
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-04-19 09:42:43
|40.05833
|35.95972
|6.99
|ML
|2.8
|Sulusaray (Tokat)
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2024.04.19 11:02:20 37.8078 26.8652 6.0 -.- 4.4 4.2 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2024.04.19 10:51:30 40.0810 35.9502 5.9 -.- 1.5 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel 2024.04.19 10:35:00 39.9025 28.7662 0.0 -.- 1.8 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel 2024.04.19 10:19:39 37.1078 32.1562 5.0 -.- 2.6 -.- KARACAHISAR-BOZKIR (KONYA) İlksel 2024.04.19 10:10:36 38.0765 37.5122 10.0 -.- 2.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.04.19 10:07:04 39.0555 27.5592 0.0 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel 2024.04.19 09:58:27 40.0295 36.0217 5.0 -.- 2.3 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel 2024.04.19 09:53:10 39.9957 36.0992 5.0 -.- 1.8 -.- SULUSARAY (TOKAT) İlksel 2024.04.19 09:49:11 37.3800 36.8672 5.5 -.- 1.9 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.04.19 09:42:43 40.0660 35.9843 2.1 -.- 3.0 3.0 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel 2024.04.19 09:32:32 40.0852 36.0460 5.2 -.- 2.5 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel 2024.04.19 09:30:02 40.0347 36.0782 5.0 -.- 1.6 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel 2024.04.19 09:22:22 40.0558 35.9818 12.1 -.- 1.4 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel 2024.04.19 09:18:07 40.0855 35.9913 11.7 -.- 1.5 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel 2024.04.19 09:14:45 34.5888 30.8987 20.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2024.04.19 09:07:57 40.0783 35.9835 4.2 -.- 3.3 3.3 BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel 2024.04.19 09:06:52 40.0645 35.9588 5.0 -.- 2.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel 2024.04.19 08:31:35 40.0300 36.0585 5.4 -.- 1.9 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel 2024.04.19 08:25:18 37.6837 35.5935 7.8 -.- 1.8 -.- MARANKECILI-KOZAN (ADANA) İlksel 2024.04.19 08:13:15 39.7007 36.0695 5.0 -.- 1.7 -.- UCKARAAGAC-AKDAGMADENI (YOZGAT) İlksel 2024.04.19 08:10:11 38.0612 29.0012 12.2 -.- 1.7 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel 2024.04.19 07:45:35 40.0815 36.0068 5.0 -.- 2.2 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel 2024.04.19 07:36:50 36.1265 29.0665 13.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2024.04.19 07:29:33 40.0692 35.9817 14.7 -.- 1.4 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel