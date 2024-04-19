İzmir’de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

İzmir 'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.02'de gerçekleşen depremin derinliği yaklaşık 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim birimi olan Seferihisar'a mesafe ise yaklaşık 27.90 kilometre olarak belirlendi.