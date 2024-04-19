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İzmir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından son dakika açıklamaya göre, İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 şiddetinde deprem kaydedildi. İşte son depremlere ilişkin detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 11:09 Güncelleme 19 Nisan 2024, 11:18
İzmir’de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.02'de gerçekleşen depremin derinliği yaklaşık 6.97 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim birimi olan Seferihisar'a mesafe ise yaklaşık 27.90 kilometre olarak belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-04-19 11:02:20 37.82722 26.8425 6.97 MW 4.5 Ege Denizi - [27.90 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2024-04-19 10:19:40 37.11278 32.19 12.11 ML 2.4 Bozkır (Konya) Detay
2024-04-19 10:18:23 37.36722 36.97167 12.58 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-19 10:13:46 38.09861 38.40806 7.21 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-04-19 10:10:36 38.05139 37.48972 7.0 ML 2.3 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-19 09:58:27 40.02861 35.94833 6.86 ML 2.3 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-19 09:53:09 40.19361 36.08194 7.13 ML 1.5 Zile (Tokat) Detay
2024-04-19 09:49:10 37.35 36.83889 3.54 ML 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-19 09:42:43 40.05833 35.95972 6.99 ML 2.8 Sulusaray (Tokat)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2024.04.19 11:02:20  37.8078   26.8652        6.0      -.-  4.4  4.2   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2024.04.19 10:51:30  40.0810   35.9502        5.9      -.-  1.5  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.19 10:35:00  39.9025   28.7662        0.0      -.-  1.8  -.-   LETAFET-ORHANELI (BURSA)                          İlksel
2024.04.19 10:19:39  37.1078   32.1562        5.0      -.-  2.6  -.-   KARACAHISAR-BOZKIR (KONYA)                        İlksel
2024.04.19 10:10:36  38.0765   37.5122       10.0      -.-  2.4  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.04.19 10:07:04  39.0555   27.5592        0.0      -.-  2.0  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel
2024.04.19 09:58:27  40.0295   36.0217        5.0      -.-  2.3  -.-   DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT)                         İlksel
2024.04.19 09:53:10  39.9957   36.0992        5.0      -.-  1.8  -.-   SULUSARAY (TOKAT)                                 İlksel
2024.04.19 09:49:11  37.3800   36.8672        5.5      -.-  1.9  -.-   TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2024.04.19 09:42:43  40.0660   35.9843        2.1      -.-  3.0  3.0   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 09:32:32  40.0852   36.0460        5.2      -.-  2.5  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.19 09:30:02  40.0347   36.0782        5.0      -.-  1.6  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 09:22:22  40.0558   35.9818       12.1      -.-  1.4  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.19 09:18:07  40.0855   35.9913       11.7      -.-  1.5  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 09:14:45  34.5888   30.8987       20.1      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.19 09:07:57  40.0783   35.9835        4.2      -.-  3.3  3.3   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 09:06:52  40.0645   35.9588        5.0      -.-  2.2  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 İlksel
2024.04.19 08:31:35  40.0300   36.0585        5.4      -.-  1.9  -.-   ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 08:25:18  37.6837   35.5935        7.8      -.-  1.8  -.-   MARANKECILI-KOZAN (ADANA)                         İlksel
2024.04.19 08:13:15  39.7007   36.0695        5.0      -.-  1.7  -.-   UCKARAAGAC-AKDAGMADENI (YOZGAT)                   İlksel
2024.04.19 08:10:11  38.0612   29.0012       12.2      -.-  1.7  -.-   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                          İlksel
2024.04.19 07:45:35  40.0815   36.0068        5.0      -.-  2.2  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.19 07:36:50  36.1265   29.0665       13.5      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.19 07:29:33  40.0692   35.9817       14.7      -.-  1.4  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel

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