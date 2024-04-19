Sultanbeyli’de bir kamyon ve otomobil kafa kafaya girdi! Can pazarı yaşandı: 2 ölü, 4 yaralı

Sultanbeyli 'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kazada otomobil sürücüsü Tekin Çoban araç içerisinde sıkışırken, kamyon şoförü ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.