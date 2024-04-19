Suphiye Orancı kimdir? Almanya’daki arkadaşı tek tek açıkladı: Türkleri görmek istemiyordu, çocuğuna vaftiz töreni yaptı

Ünlü oyuncu Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek gündeme bomba gibi düşen iddia bırakmıştı.
Nebioğlu, o ismin Uğur Dündar olduğu öne sürdü. Dündar, iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı. Ancak Duygu Nebioğlu, raporun gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
MUTLU BİR EVLİLİĞİ VE ÇOCUĞU VARDI
Suphiye Orancı ile 91'de Almanya'da aynı sınıfta olduklarını belirten ve Almanya'dan bugün Müge Anlı canlı yayınına katılan Hilal Hanım, "İki kişiydik. Almanlarla neredeyse hiç iletişimi yoktu. Ben ona gittim o bana geldi. Çok mutlu bir evliliği ve çocuğu vardı. Çocuğunun üzerine titriyordu." dedi.
TÜRKLERİ GÖRMEK İSTEMİYORDU, ÇOCUĞUNA VAFTİZ TÖRENİ YAPTI
Suphiye'nin değişmek ve Almanlaşmak istediğini ifade eden, "Türkleri görmek istemiyordu, çocuğuna vaftiz töreni yaptı. Alman kekleri, yemekleri yapıyordu. Eşiyle de tanıştım, tertemiz bir evi mükemmel bir bahçesi, mütevazı bir konuşma tarzı. Yani öyle anlatıldığı gibi değildi." şeklinde konuştu.