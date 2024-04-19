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Konya'da Torun dehşeti: Anneannesini döve döve öldürdü

Son dakika haberleri... Konya'da torun dehşeti yaşandı. Torunu Talha Çorum tarafından dövülen ve komaya giren 80 yaşındaki Sahure Dudu Bahçeci hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 12:36 Güncelleme 19 Nisan 2024, 13:00
Konya’da Torun dehşeti: Anneannesini döve döve öldürdü

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Konya'da dün (18 Nisan) torunu Talha Çorum (31) tarafından dövülen ve komaya giren Sahure Dudu Bahçeci (80), bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülkü Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Sahure Dudu Bahçeci'nin dairesinden kavga sesleri gelince komşuları polisi aradı.

Polisler, girdikleri evde Sahure Dudu Bahçeci ile kızı Hasibe Erdemir'i kanlar içinde buldu. Anne ve kızı, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNENANNESİNİN BAŞINI DEFALARCA YERE VURDU
Polis, yaptığı araştırmada Talha Çorum'un henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı anneannesi Sahure Dudu Bahçeci'yi başını defalarca yere ve duvarlara vurarak, teyzesi Hasibe Erdemir'i de yumrukladığını belirledi.

YAŞLI KADIN KURTARILAMADI
Anneanne Bahçeci, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Talha ÇorumTalha Çorum

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ
Şüpheli Talha Çorum'un 3 ay önce Almanya'dan gelerek anneannesi Sahure Dudu Bahçeci'nin yanına yerleştiği, Almanya'da bir süre psikiyatri tedavisi gördüğü, şizofreni tanısı konulduğu öne sürüldü. Emniyette sorulara yanıt vermeyen Talha Çorum, adliyeye sevk edildi.

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