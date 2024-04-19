Konya’da Torun dehşeti: Anneannesini döve döve öldürdü

Konya'da dün (18 Nisan) torunu Talha Çorum (31) tarafından dövülen ve komaya giren Sahure Dudu Bahçeci (80), bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Polisler, girdikleri evde Sahure Dudu Bahçeci ile kızı Hasibe Erdemir 'i kanlar içinde buldu. Anne ve kızı, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNENANNESİNİN BAŞINI DEFALARCA YERE VURDU

Polis, yaptığı araştırmada Talha Çorum'un henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı anneannesi Sahure Dudu Bahçeci'yi başını defalarca yere ve duvarlara vurarak, teyzesi Hasibe Erdemir'i de yumrukladığını belirledi.