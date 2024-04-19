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HAVA DURUMU | AKOM'dan uyarı! Meteoroloji uzmanı saat verdi: İstanbul ve 35 ilde kuvvetli yağış bekleniyor!

Meteoroloji 19 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Manisa, Ordu, Sivas, Bingöl ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 08:53 Güncelleme 19 Nisan 2024, 12:54
HAVA DURUMU | AKOM’dan uyarı! Meteoroloji uzmanı saat verdi: İstanbul ve 35 ilde kuvvetli yağış bekleniyor!

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Baharın gelişi ve yağışlı havaların da devam etmesiyle ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanmaya devam ediyor. Meteoroloji 19 Nisan Cuma günü için hava durumu tahminini yayınladı. Yapılan son açıklamaya göre, havanın yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülürken bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam edecek. Yüksek kar örtüsüne sahip kesimler için de çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir, Sivas ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AKOM: YARIN SAĞANAK VAR

İBB'ye bağlı AKOM, megakent için yaptığı hava durumu tahmininde yarın aralıklı sağanak yağmur beklendiğini, hava sıcaklığının ise 10-16 derece aralığında olacağını açıkladı.

UZMANLAR SAAT VERDİ

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden hava durumu tahminini paylaştı. Şen, aralarında İstanbul'un da bulunduğu illeri sayarak kuvvetli sağanak yağış riskine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Bugün akşam kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale Edirne, Edremit körfezinde kuvvetli yağmur başlayacak. Gece yarısından sonra Çanakkale, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla'da çok kuvvetli gök gürültülü yağmur.

Yarın öğlen saatlerinde Antalya, Afyon, Denizli, Kütahya'da kuvvetli yağış riski var.

Bugün Cuma, Batı'da yağış var, sıcaklık kuzey bölgelerde azalmaya devam edecek. İstanbul'da akşam yağmur kuvvetli 17 derece. Yarın 18 derece. Pazar 19 derece. İzmir yağmurlu 25 yarın 20 derece Antalya yağmurlu 22 derece. Hafta başından itibaren sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.

UYARILAR

Meteoroloji yağış haritasıMeteoroloji yağış haritası

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

HAFTA SONU YAĞIŞ TABLOSU

20 Nisan Cumartesi hava durumu yağış haritası20 Nisan Cumartesi hava durumu yağış haritası

Cumartesi öğleden sonra ile Cumartesi akşamı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 16°.

21 Nisan Pazar hava durumu yağış haritası21 Nisan Pazar hava durumu yağış haritası

21 Nisan 2024 Pazar İstanbul hava durumu bulutlu, sıcaklık 21°

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 29°C

Az bulutlu

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