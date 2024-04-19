Baharın gelişi ve yağışlı havaların da devam etmesiyle ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanmaya devam ediyor. Meteoroloji 19 Nisan Cuma günü için hava durumu tahminini yayınladı. Yapılan son açıklamaya göre, havanın yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülürken bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam edecek. Yüksek kar örtüsüne sahip kesimler için de çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir, Sivas ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.