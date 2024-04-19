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Adana'da şoke eden olay! Sözleri ise kan dondurdu: Bana baş kaldıranın başını keserim!

Adana'da bir dernekte tartıştığı iki kişiyi bıçaklayan Betül Altınyüzük tutuklandı. Birden fazla suç kaydı bulunan 24 yaşındaki Altınyüzük, savunmasında ''Bu kadın değil, açmayın dediler'' sözleri üzerine saldırdığını söyledi.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 11:35 Güncelleme 19 Nisan 2024, 12:36
Adana’da şoke eden olay! Sözleri ise kan dondurdu: Bana baş kaldıranın başını keserim!

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Adana'da Furkan Nesli Derneği'nde tartıştığı Sevda S. ile Hatice K.'yi bıçakla yaralayan Betül Altınyüzük (24), tutuklandı. Altınyüzük'ün ifadesinde, '''Bu kadın değil, açmayın' dediği ve bıçağı kendini korumak için rastgele savurduğunu söyledi.

Adana'da tartıştığı iki kişiyi bıçaklayan kadından kan donduran sözler

Olay, 17 Nisan saat 11.30 sıralarında Adana Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi, Abidinpaşa Caddesi'ndeki Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'nin üçüncü katında meydana geldi. Binaya giren şüpheli Betül Altınyüzük, içeri alınmayınca dernekte bulunan Sevda S. ve Hatice K. ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Altınyüzük, Sevda S.'yi kasığından, Hatice K.'yi ise kalçasından bıçakladı.

Altınyüzük, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerince yakalandı. Yaralılar ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Daha önce de aynı binaya gelip, dernekteki kişilerle tartışma yaşadığı iddia edilen Betül Altınyüzük'ün, 'mala zarar verme' ve 'kasten yaralama' suçlarından 6 kaydının olduğu ortaya çıktı. Altınyüzük, polis merkezindeki ifadesinde, "Derneğe girmek istedim. Beni kapıda görünce, 'Bu kadın değil, açmayın' dediler. Bu söze çok sinirlendim ve kendimi kaybettim. Tepki gösterince dışarı çıktılar, kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum. Birini yaralayıp, yaralamadığımı hatırlamıyorum" dedi.

'BAŞ KALDIRANIN BAŞINI KESERİM'

Sorgusu tamamlanan Betül Altınyüzük, sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildiği sırada, gazetecilere, "Bana baş kaldıranın, başını keserim. Peşlerini bırakmayacağım" dedi. Adliyeye sevk edilen Altınyüzük, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaralılar Sevda S. ile Hatice K. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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