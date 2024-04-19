Adana'da Furkan Nesli Derneği'nde tartıştığı Sevda S. ile Hatice K.'yi bıçakla yaralayan Betül Altınyüzük (24), tutuklandı. Altınyüzük'ün ifadesinde, '''Bu kadın değil, açmayın' dediği ve bıçağı kendini korumak için rastgele savurduğunu söyledi.

Olay, 17 Nisan saat 11.30 sıralarında Adana Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi, Abidinpaşa Caddesi'ndeki Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'nin üçüncü katında meydana geldi. Binaya giren şüpheli Betül Altınyüzük, içeri alınmayınca dernekte bulunan Sevda S. ve Hatice K. ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Altınyüzük, Sevda S.'yi kasığından, Hatice K.'yi ise kalçasından bıçakladı.