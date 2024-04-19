İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi





"BAYAĞI DİK UÇURUM"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zakir Cezayiroğlu, evinde oturan kiracısının da tahliye edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Buranın sorunu bir, iki, üç aylık değil. On senelik mevzu. Burası bayağı dik, uçurum. Burası aslında kayalık. Sağlam bir zemini var ama herhalde aşağıdan boşalttılar. Yıldıztabya Futbol Sahası'nı boşalttılar, birinci etabı yaptılar. İkinci etap için de muhtemelen oydular, herhangi bir kazık çalışması yapmadılar, diye düşünüyoruz."