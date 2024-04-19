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İstanbul, Gaziosmanpaşa'da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi

Son dakika haberleri... Saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan alanda toprak kayması meydana geldi. Olaydan toplam 24 gecekondunun etkilendiği, gecekondulardan 3’ünün kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Bölgede 96 kişi tedbir amaçlı tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 20:30 Güncelleme 19 Nisan 2024, 22:46
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi

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İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle 24 binanın tahliye edildiğini, 78 kişinin otellere yerleştirildiğini bildirdi.

İstanbul'da toprak kayması!



Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta, öğle saatlerinde yağışın etkisiyle toprakta hareketlilik olduğunu gören vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşlara bölgeden ayrılmaları konusunda uyarıda bulundu.



Bölgede, akşam saatlerinde toprak kayması yaşanması üzerine olay yerine polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alanda yaşayanlar buradan tahliye edilirken, bazıları yakınların yanına gitti bazılarıyla otellere yerleştirildi.

Ekiplerin, güvenlik önlemi aldığı bölgeye girilmesine izin verilmiyor.

Öte yandan alanda, kentsel dönüşüm çalışması yapıldığı öğrenildi.



"BAYAĞI DİK UÇURUM"
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zakir Cezayiroğlu, evinde oturan kiracısının da tahliye edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Buranın sorunu bir, iki, üç aylık değil. On senelik mevzu. Burası bayağı dik, uçurum. Burası aslında kayalık. Sağlam bir zemini var ama herhalde aşağıdan boşalttılar. Yıldıztabya Futbol Sahası'nı boşalttılar, birinci etabı yaptılar. İkinci etap için de muhtemelen oydular, herhangi bir kazık çalışması yapmadılar, diye düşünüyoruz."



Yarın olay yerine bakılacağını aktaran Cezayiroğlu, "Çok mağdur insan var. Aşağıda evleri yıkılanlar var. Aşağısı dik bir bayır. Antalya falezleri gibi. Yokuş falan değil. Çok büyük çalışma yapmaları lazım önlem almaları için." diye konuştu.

Cezayiroğlu, evlerin oturulacak durumda olmadığını da sözlerine ekledi.



VALİLİK AÇIKLAMASI
Valilikten yapılan açıklamada, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'taki alanda toprak kayması meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Olayda toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup bu gecekondulardan 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır." bilgisi verildi.



Valilik daha sonraki açıklamasında ise tahliye edilen bina sayısının 24'e yükseldiğini belirtti.

Açıklamada, tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaştan 78'inin otellere, 18'inin ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleştirildiği bildirildi.



Tahliye edilen binalarda yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve ilçe belediyesi ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağı da açıklamada yer aldı.

Gaziosmanpaşa'da toprak kayması böyle görüntülendi!



TOPRAK KAYMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde yaşanan top kayması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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