İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi

İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle 24 binanın tahliye edildiğini, 78 kişinin otellere yerleştirildiğini bildirdi.
Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta, öğle saatlerinde yağışın etkisiyle toprakta hareketlilik olduğunu gören vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşlara bölgeden ayrılmaları konusunda uyarıda bulundu.
Bölgede, akşam saatlerinde toprak kayması yaşanması üzerine olay yerine polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alanda yaşayanlar buradan tahliye edilirken, bazıları yakınların yanına gitti bazılarıyla otellere yerleştirildi.
Ekiplerin, güvenlik önlemi aldığı bölgeye girilmesine izin verilmiyor.
Öte yandan alanda, kentsel dönüşüm çalışması yapıldığı öğrenildi.
"BAYAĞI DİK UÇURUM"
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zakir Cezayiroğlu, evinde oturan kiracısının da tahliye edildiğini belirterek, şunları söyledi:
"Buranın sorunu bir, iki, üç aylık değil. On senelik mevzu. Burası bayağı dik, uçurum. Burası aslında kayalık. Sağlam bir zemini var ama herhalde aşağıdan boşalttılar. Yıldıztabya Futbol Sahası'nı boşalttılar, birinci etabı yaptılar. İkinci etap için de muhtemelen oydular, herhangi bir kazık çalışması yapmadılar, diye düşünüyoruz."