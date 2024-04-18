Deodorantsız doğal çözüm ortaya çıktı! 24 saat boyunca ter kokusu oluşmayacak

Uzmanlar, çay ağacı yağını cilde doğrudan uygulamadan önce, cilt tahrişini önlemek için bir taşıyıcı yağ ile seyreltilmesini öneriyor. Örneğin, birkaç damla çay ağacı yağını Hindistan cevizi yağı veya jojoba yağı gibi bir taşıyıcı yağla karıştırıp doğal bir deodorant olarak kullanmanın etkili olduğunu belirtiyorlar.