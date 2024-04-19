Düzce’de balık faciası! Sebebi yine aynı: İlaçlama makineleri, atılan ambalajlar ve dahası...

Tarım sezonunun açılması ile yapılan bilinçsiz ilaçlamalar, çevreye rastgele atılan tarım ilaçlarının ambalajları Düzce'de derelerdeki balıkların ölümüne yol açtı.
MAKİNELERİN DEREDE YIKANMASI, KUTULARIN ÇEVREYE ATILMASI BALIKLARI ÖLDÜRÜYOR!
İlaçlama döneminin başladığı Düzce'de kullanılan ilaçlama makinelerinin derelerde yıkanması, boş ilaç kutularının çevreye atılması derelerdeki popülasyonu olumsuz etkiliyor. Ozanlar Mahallesi'nden geçen dere içindeki binlerce balık telef oldu.
Ozanlar Mahallesi Muhtarı Bülent Keser ise deredeki balık ölümlerinden dolayı şaşırdıklarını ve üzgün olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:
Ölümlerin görüldüğü günden beri hayretler içinde ve üzgünüz. Yüzlerce, binlerce balığın telef olduğunu gördük. Çok uzun süredir böyle bir sıkıntı yaşamamıştık. Dünden beri derenin üzeri ve dibi olduğu gibi balık ölüleriyle doluydu. Uzun bir mesafede balık ölüleri görülüyor. Çok üzgünüz. Mahallemizin gençleri, çocukları bu derenin kenarında balık tutarak zaman geçiriyor. Çünkü bu dere balık olan bir dere.