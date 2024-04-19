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Düzce'de balık faciası! Sebebi yine aynı: İlaçlama makineleri, atılan ambalajlar ve dahası...

Düzce'de onlarca balık yine telef oldu. İlaçlama makinelerinin derelerde yıkanması ve buralara atılan onlarca atık yüzünden balık ölümlerinin sayısı arttı. Telef olan balıkları İl Tarım Müdürlüklerine bildiren mahalle muhtarı, çiftçilere, firmalara ve vatandaşlara duyarlı olmaları konusunda çağrı yaptı.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 13:52 Güncelleme 19 Nisan 2024, 13:52
Düzce’de balık faciası! Sebebi yine aynı: İlaçlama makineleri, atılan ambalajlar ve dahası...

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Tarım sezonunun açılması ile yapılan bilinçsiz ilaçlamalar, çevreye rastgele atılan tarım ilaçlarının ambalajları Düzce'de derelerdeki balıkların ölümüne yol açtı.

MAKİNELERİN DEREDE YIKANMASI, KUTULARIN ÇEVREYE ATILMASI BALIKLARI ÖLDÜRÜYOR!

İlaçlama döneminin başladığı Düzce'de kullanılan ilaçlama makinelerinin derelerde yıkanması, boş ilaç kutularının çevreye atılması derelerdeki popülasyonu olumsuz etkiliyor. Ozanlar Mahallesi'nden geçen dere içindeki binlerce balık telef oldu.

Ozanlar Mahallesi Muhtarı Bülent Keser ise deredeki balık ölümlerinden dolayı şaşırdıklarını ve üzgün olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

Ölümlerin görüldüğü günden beri hayretler içinde ve üzgünüz. Yüzlerce, binlerce balığın telef olduğunu gördük. Çok uzun süredir böyle bir sıkıntı yaşamamıştık. Dünden beri derenin üzeri ve dibi olduğu gibi balık ölüleriyle doluydu. Uzun bir mesafede balık ölüleri görülüyor. Çok üzgünüz. Mahallemizin gençleri, çocukları bu derenin kenarında balık tutarak zaman geçiriyor. Çünkü bu dere balık olan bir dere.

SADECE DÜZCE'NİN DEĞİL TÜM ÜLKENİN SORUNU

İlaçlama ve atıkların derelere bırakılması yüzünden artan balık ölümlerinin tüm ülkenin problemi olduğunu söyleyen muhtar, çiftçilere ve vatandaşlara, yapılan ilaçlamaların dere kenarlarından uzak tutulması konusunda duyarlı olmaları için çağrı yaptı.

Balık ölümlerini haber alır almaz Düzce Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçtik. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri sağ olsunlar hemen harekete geçtiler. Dere kenarlarındaki ve derenin içindeki balıkları topladılar. Numuneler aldılar. Bu derenin yanında herhangi bir fabrika olmadığı tespit edildi ancak tarımın yeni yeni başladığı ekim, dikim ile fındık ilaçlamasının yeni başladığı tarla ilaçlamaları, ağaç ilaçlamaları başladı. Yetkililerin ilk kanaati de tarım ilaçları sebebiyle ölümlerin gerçekleştiği yönünde. Bu sıkıntı sadece Düzce'nin değil bütün ülkenin sorunu. Ben vatandaşlarımızdan ve çiftçilerimizden duyarlı olmalarını, yapılan ilaçlamaların dere kenarlarından uzak tutulmasını çok rica ediyorum. Çünkü çok ciddi ölümlerle karşı karşıyayız ve çok üzgünüz.

"İLAÇLAMA MAKİNELERİNİN DEREDE YIKANMASI ÖLÜMLERİ ARTIRDI

Balıkların tarım ilaçları ile nasıl zehirlendiğini de anlatan Bülent Keser; "Bu ilaçlama işini yapan firmalar ve ilaçlamanın yapıldığı büyük motorlar var. Bazı vatandaşlar dereye girerek motorlarını yıkamış olabilirler. Bazı çiftçiler ise ilaçların konulduğu plastik kutuları var. Nasıl olsa işim bitti diyerek o kutuları dereye atıyorlar. Ya da bu ilaçların çuval gibi olanları da var. Bu kutuları, ambalajları en kolay imha yöntemi ise dereye atma. Bunları dereye atan insan olamaz. Çevreci, çiftçi arkadaşlarımızı daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Zaten bu yapan fotoğraflardan nasıl bir çevre faciasına neden olduğunu görecektir" diye konuştu.

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