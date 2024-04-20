Vizesiz Yunan adaları: Meis Adası’na nasıl gidilir? Meis Adası gidiş-dönüş feribot BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nasıl?

Yunanistan'ın 10 adasına kapıda vize uygulaması başlamış durumda. Türk vatandaşları, kapıda 60 euro ödeyerek bu adalardan herhangi birine 7 günlük ziyaretler gerçekleştirebilirler. Bu adalardan biri de turistler arasında popüler olan Meis Adası. Meis Adası'na ulaşım, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden feribot seferleri ile sağlanmaktadır. Özellikle Kaş'tan düzenlenen feribot seferleri, adaya gitmek için en pratik yöntemlerden biridir. Peki, Meis Adası'na nasıl gidilir, bilet fiyatları ve sefer saatleri nelerdir?

Meis Adası Ulaşım Bilgileri

Meis Adası'na ulaşım feribotlar ile sağlanmaktadır. Ayrıca adada bir havaalanı bulunmasına rağmen, Türkiye'ye direkt uçuş seferleri bulunmamaktadır. Türkiye'den Meis Adası'na ulaşım ise Kaş'tan kalkan feribotlar ile gerçekleştirilir.

Meis Adası'nda Gezilecek Yerler:

Mavi Mağara (Kızılhisar): Meis Adası'nda gezilecek yerlerin başında Mavi Mağara gelmektedir. Bu mağara yerleşim yerlerinin arka tarafında bulunmaktadır ve yüzerek mağaraya girilebilmektedir. Mağarada birçok deniz canlısı gözlemlenebilir ve hatta fokların varlığı dahi belirtilmektedir.

Aya Yorgi Adası: Adanın gezilecek yerleri arasında Aya Yorgi Adası da yer alır. Bu ada, denize girmek ve güneşlenmek için oldukça çekicidir. Turistlerin burada vakit geçirirken adadan ayrılmadan önce mutlaka denize girmesi tavsiye edilir.

Meis Adası, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Ulaşım kolaylığı ve keşfedilecek yerlerin zenginliği ile tatilcilere eşsiz bir Akdeniz macerası vadediyor.

Meis Adası Gezilecek Yerler

Meis Adası, aynı zamanda Kızılhisar olarak da anılır. Bu aslında Kızıl şato isminin zaman içerisinde değişime uğramasından gelir. Bölgede bulunan kaya parçaları kızıl renklidir. Buradaki şato da kızıl olduğu için bölge halkı Kızıl şato adını vermiştir. Bu isim de zamanla Kızılhisar adını alır.



Meis Adası' nda gezilecek yerlerin başında Mavi Mağara yer alır. Bu mağara yerleşim yerlerinin arka tarafında yer alıyor. Yüzerek mağaraya giriliyor. Mağarada pek çok deniz canlısı ortaya çıkıyor. Hatta burada fok olduğu dahi ifade ediliyor.



Meis Adası gezilecek yerler arasında Aya Yorgi Adası yer alır. Ada denize girmek ve güneşlenmek için son derece ilgi çekicidir. Bu nedenle turistlerin burada yüzmeden adadan ayrılmaması gerekir.