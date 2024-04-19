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Zayıflamak isterken hayatının şokunu yaşadı: Midesi delindi

İstanbul'da yaşayan 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün zayıflamak isterken hayatı kabusa döndü. Takıntı haline getirdiği kilolarından kurtulmak için özel bir hastanede midesine balon taktıran Eldenüstün, toplamda 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptı. Kısa sürede zayıflayan kadının midesinin delindiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 13:46 Güncelleme 19 Nisan 2024, 15:30
Zayıflamak isterken hayatının şokunu yaşadı: Midesi delindi

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İstanbul'da yaşayan 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün zayıflamak isterken hayatı kabusa döndü.

Yakınları ve arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen 14 Aralık 2023 Avcılar'da özel bir hastanede mide balonu ameliyatı oldu.

Sabiha EldenüstünSabiha Eldenüstün

MİDESİ DELİNDİ
78 kiloyla girdiği ameliyattan sonra taburcu edilen Eldenüstün, günlerce kustu. Ağrılara dayanamayınca hastaneye giden Eldenüstün'ün midesinin delindiği tespit edildi.

Sabiha EldenüstünSabiha Eldenüstün

3 Ocak'ta başka bir hastaneye giderek ikinci ameliyata alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan Eldenüstün, toplamda 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptı..

Süreçte 22 kilo veren Sabiha Eldenüstün ameliyatların ardından 4 ay geçmesine rağmen yemek yiyemediğini iddia etti. Eldenüstün savcılığa ve polise giderek ameliyatı gerçekleştiren M. K.'dan şikayetçi oldu.

"HASTANEYE 1 MİLYON 400 BİN LİRA ÖDEDİM"
Sabiha Eldenüstün, "78 kiloydum, kilomu takıntı yaptım. Mide balonu taktırdım. Aralık ayında karar verdim. Çok doktor da araştırmadım, mide balonu taktırdım eve geldim. Fakat sonradan araştırdığımda mide balonu takılınca tahlillerin yapılması gerekiyormuş. İkinci gittiğim hastanede şahit olduklarım var, serum takılması gerekiyormuş ama bana ne bir tahlil yapıldı ne bir serum takıldı. Ben orada balonu taktırıp eve geldim. Benim sancılarım çoktu, serum bağlattırdım evde, sancım geçti. Bir gece dayanamadım sancıya, hastaneye gittim hastanede doktor yoktu. Ben şu an kusmaktan yoruldum. Banyoya gidip oturmakla geçiyor günüm, 22 kilo verdim ama takıntılığımdan bu hale geldim. Hastaneye 1 milyon 400 bin lira ödedim. Yemek hiç yiyemiyorum. Midem daraldı, midemi açtı doktor. Biraz normale döndük, şu an su içebiliyorum, ayran içebiliyorum" dedi.

Sabiha Eldenüstün ve arkadaşı Özge ErdenSabiha Eldenüstün ve arkadaşı Özge Erden

"İMDAT ÇAĞRISI ARADIK"
Eldenüstün'ün arkadaşı Özge Erden ise, "Doktorun yanlış iş yaptığı konusunda suç duyurusunda bulunduk. Bunu başka bir doktordan öğrendik. Oraya da gittiğimizde ameliyat oldum. Raporlarım, fotoğraflarım var. Sağlığım gitti, her şeyim gitti. En son halim bu fotoğraftaki halim. Kötüyüm, çok kötü hissediyorum. Kendimi toparlamaya çalışıyorum ama toparlayamıyorum. Bu ihmalkarlıklar bizi başka hastaneye yönlendirdi. Artık sağlıklı olmamız için herhangi bir işlem yapılmadığını fark ettik. Başka bir hastaneye gittiğimizde de hastamızın ölüm noktasında olduğunu gördük. Hemen acil ameliyata aldılar, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Çıkmasının imkansız olduğunu söylediler. Hastamız yaşayacağı olduğu için yaşadı. Sadece ömrü olduğu için yaşıyor. Ölümcül noktada gittik ikinci hastaneye. İlk hastanede, herhangi bir dahiliye tahlili, ya da daha önce bir ameliyat olup olmadığı sorulmamış. Kendimize 'imdat çağrısı' aradık" dedi.

DOKTOR KABUL ETMEDİ: BİZ EVİNE SAĞLIKLI GÖNDERDİK
Doktor M. K. ise iddiaları kabul etmedi. M.K. telefon ile yaptığı açıklamada, "Kendisi aşırı sigara tüketiyor. Taktıktan sonra 1 ay sonra midesi deliniyor. Hastane içerisinde kamera kayıtları var, tespit ettik, kendisi sürekli sigara içiyordu. Balon taktıktan 3-5 gün sonra midesi delinmedi, 1 ay sonra midesi delindi. Biz hastamızın ameliyatını yaptık, hastamızı evine gönderdik. Sonra sigara içmeye devam ediyor, en ufak bir şeyde hastamızın yanında olduk. Biz evine sağlıklı gönderdik" iddiasında bulundu.

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