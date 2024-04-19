İstanbul'da yaşayan 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün zayıflamak isterken hayatı kabusa döndü.
Yakınları ve arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen 14 Aralık 2023 Avcılar'da özel bir hastanede mide balonu ameliyatı oldu.
Sabiha Eldenüstün
MİDESİ DELİNDİ
78 kiloyla girdiği ameliyattan sonra taburcu edilen Eldenüstün, günlerce kustu. Ağrılara dayanamayınca hastaneye giden Eldenüstün'ün midesinin delindiği tespit edildi.
Sabiha Eldenüstün
3 Ocak'ta başka bir hastaneye giderek ikinci ameliyata alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan Eldenüstün, toplamda 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptı..
Süreçte 22 kilo veren Sabiha Eldenüstün ameliyatların ardından 4 ay geçmesine rağmen yemek yiyemediğini iddia etti. Eldenüstün savcılığa ve polise giderek ameliyatı gerçekleştiren M. K.'dan şikayetçi oldu.
"HASTANEYE 1 MİLYON 400 BİN LİRA ÖDEDİM"
Sabiha Eldenüstün, "78 kiloydum, kilomu takıntı yaptım. Mide balonu taktırdım. Aralık ayında karar verdim. Çok doktor da araştırmadım, mide balonu taktırdım eve geldim. Fakat sonradan araştırdığımda mide balonu takılınca tahlillerin yapılması gerekiyormuş. İkinci gittiğim hastanede şahit olduklarım var, serum takılması gerekiyormuş ama bana ne bir tahlil yapıldı ne bir serum takıldı. Ben orada balonu taktırıp eve geldim. Benim sancılarım çoktu, serum bağlattırdım evde, sancım geçti. Bir gece dayanamadım sancıya, hastaneye gittim hastanede doktor yoktu. Ben şu an kusmaktan yoruldum. Banyoya gidip oturmakla geçiyor günüm, 22 kilo verdim ama takıntılığımdan bu hale geldim. Hastaneye 1 milyon 400 bin lira ödedim. Yemek hiç yiyemiyorum. Midem daraldı, midemi açtı doktor. Biraz normale döndük, şu an su içebiliyorum, ayran içebiliyorum" dedi.