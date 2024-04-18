Vizesiz Yunan adaları: Sakız Adası’na nasıl gidilir? Sakız Adası gidiş-dönüş feribot BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nasıl?

Sakız Adası'na yapılacak bir seyahat, herkesin hayalini süsleyen eşsiz deneyimlerden biridir. Peki, bu adaya nasıl gidilir? Bu yazımızda, Sakız Adası'na ulaşımın en popüler yolu olan feribot seferlerinden, gerekli vize işlemlerine kadar ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunacağız.
Sakız Adası Feribot Seferleri
Sakız Adası'na ulaşmanın en pratik yolu Çeşme'den kalkan feribotlardır. Yaz aylarında bu seferlere Ayvalık'tan ek seferler de dahil olmaktadır. Feribot yolculuğunun süresi yaklaşık 45 dakikadır.
Sakız Adası Feribot Bilet Bilgileri
Feribot bilet fiyatları genellikle 1.000 TL başlangıç fiyatlarındadır. Bilet fiyatları sezonluk değişiklik gösterebilir ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak mümkündür.
Sefer saatleri turlara göre değişkenlik gösteriyor. Feribot saatleri sabah 09.00'dan akşam 17.30'a kadar bulunuyor.
Sakız Adası Kapıda Vize İşlemleri
Türk vatandaşları için Sakız Adası'na seyahat ederken kapıda vize almak mümkündür. Ancak bu, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin anlaşmalı olduğu ülkeler için geçerlidir. Eğer kapıda vize anlaşması yoksa, normal vize işlemlerini yapmanız gerekmekte.
Sakız Adası Gerekli Belgeler
Kapıda vize için gerekli belgeler şunlardır:
En az 1 yıllık geçerli pasaport
Pasaport fotokopisi
Vize ücreti
Seyahat sigortası poliçesi
Otel rezervasyonu
Biyometrik fotoğraf
Banka hesap dökümü
Vize başvuru formu
Gidiş dönüş uçak bileti
Sakız Adası Yunanistan Kapı Vizesi Ücreti
Yunanistan kapı vizesi için güncel ücret 60 €'dur. Bu ücret, seyahat edeceğiniz tarihe ve döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Sakız Adası'nda Gezilecek Yerler
Sakız Adası, zengin tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Nea Moni Manastırı, Anavatos Köyü ve Çeşme Kalesi mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır.