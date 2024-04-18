Vizesiz Yunan adaları: Sakız Adası’na nasıl gidilir? Sakız Adası gidiş-dönüş feribot BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nasıl?

Sakız Adası'na yapılacak bir seyahat, herkesin hayalini süsleyen eşsiz deneyimlerden biridir. Peki, bu adaya nasıl gidilir? Bu yazımızda, Sakız Adası'na ulaşımın en popüler yolu olan feribot seferlerinden, gerekli vize işlemlerine kadar ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunacağız.

Sakız Adası Feribot Seferleri

Sakız Adası'na ulaşmanın en pratik yolu Çeşme'den kalkan feribotlardır. Yaz aylarında bu seferlere Ayvalık'tan ek seferler de dahil olmaktadır. Feribot yolculuğunun süresi yaklaşık 45 dakikadır.