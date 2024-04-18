Vizesiz Yunan adaları: Rodos Adası gidiş-dönüş feribot BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nasıl? Rodos Adası’na nasıl gidilir?

Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulaması 10 Yunan adasında başladı. Vatandaşlar kapıda 60 euro ödeyerek 7 güne kadar 10 adayı ziyaret edebiliyor. Peki, Rodos Adası'na nasıl gidilir? Rodos Adası'na gidiş-dönüş bilet fiyatları ve sefer saatleri nasıl? İşte konu hakkında merak edilenler...





Fethiye Rodos Feribot Seferleri

Fethiye'den Rodos'a feribot seferleri, Ege'nin maviliklerine dalmanız için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Yaklaşık 2 saat süren bu yolculuk, sizlere deniz üzerinde keyifli saatler vaad ediyor. Bu süre zarfında, mavinin bin bir tonu arasında kaybolup, gideceğiniz yerin hayallerini kurabilirsiniz.

Marmaris Rodos Feribot Seferleri

Marmaris'ten Rodos'a yolculuklar özellikle yaz aylarında yoğunluk kazanır. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren bu feribot yolculuğu, adaya adım atmadan önce denizin ve güneşin tadını çıkarmanız için idealdir.

Rodos Adasında Gezilecek Yerler

Rodos, her köşesi tarih ve doğa ile dolu etkileyici güzelliklere sahip. Adada geçireceğiniz en az 3 gün, bu eşsiz yerleri keşfetmek için size kafi gelebilir. Rodos'un plajları, tarihi kasabaları ve antik kalıntıları, her turistin ilgisini çekecek türdendir.