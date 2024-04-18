Vizesiz Yunan adaları: Rodos Adası gidiş-dönüş feribot BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nasıl? Rodos Adası’na nasıl gidilir?

Lindos: Tarih ve Doğanın Buluştuğu Köy
Lindos, beyaz evleri ve dar sokakları ile adanın en güzel köylerinden biri. Akropolis'e çıkan yolda, eşsiz manzaralar eşliğinde tarihle iç içe bir yolculuk yapabilirsiniz.
St. Pauls Koyu: Bir Doğa Harikası
St. Pauls Koyu, Lindos yakınlarında bulunan ve doğal güzelliği ile ünlü bir koy. Burası, özellikle deniz tutkunları ve fotoğrafçılar için vazgeçilmezdir.
Monolithos Kalesi ve Romantik Atmosferi
Monolithos Kalesi, gün batımı izlemek için en romantik noktalardan biri. Kale, adanın tarihine tanıklık eden yıkıntılar arasında unutulmaz anlar yaşatır.
Cambika ve Pefkos: Rodos'un En Güzel Kumsalları
Cambika ve Pefkos Kumsalları, Rodos'un doğal güzelliklerini sergileyen en popüler plajlardan. Her iki plaj da, ziyaretçilere huzurlu bir deniz ve kum deneyimi sunar.
Rodos Adası Kapıda Vize İşlemleri
Türk vatandaşları için Rodos Adası'na seyahat ederken kapıda vize almak mümkündür. Ancak bu, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin anlaşmalı olduğu ülkeler için geçerlidir. Eğer kapıda vize anlaşması yoksa, normal vize işlemlerini yapmanız gerekmekte.
Rodos Adası'na Gitmek İçin Gerekli Belgeler
Kapıda vize için gerekli belgeler şunlardır:
En az 1 yıllık geçerli pasaport
Pasaport fotokopisi
Vize ücreti
Seyahat sigortası poliçesi
Otel rezervasyonu
Biyometrik fotoğraf
Banka hesap dökümü
Vize başvuru formu
Gidiş dönüş uçak bileti
Rodos İçin Yunanistan Kapı Vizesi Ücreti
Yunanistan kapı vizesi için güncel ücret 60 €'dur. Bu ücret, seyahat edeceğiniz tarihe ve döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.