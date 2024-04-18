Vizesiz Yunan adaları hangileri? Midilli Adası’na nasıl gidilir? Midilli Adası gidiş-dönüş feribot BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nasıl?

Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulaması 10 Yunan adasında başladı. Vatandaşlar kapıda 60 euro ödeyerek 7 güne kadar 10 adayı ziyaret edebiliyor. Peki, Midilli Adası 'na nasıl gidilir? Midilli Adası gidiş-dönüş bilet fiyatları ve sefer saatleri nasıl? İşte konu hakkında merak edilenler...

Midilli Adası Ulaşım Seçenekleri



Ayvalık'tan Midilli'ye Feribot Seferleri: En popüler rota Ayvalık'tan geçer. Ortalama 1 saat 30 dakika süren bu yolculukla, Ege'nin kristal sularında keyifli bir seyahat sizi bekliyor.

Küçükkuyu ve Alsancak'tan Alternatif Rotalar: Daha az bilinen bu rotalar, Küçükkuyu'dan 2 saat, Alsancak'tan ise 3 saat sürer. Farklı manzaralar eşliğinde bir yolculuk arayanlar için idealdir.

Midilli Adası'nın Plajları

Skala Kallonis ve Vatera Plajları: Skala Kallonis, aileler için ideal, sığ ve altın kumsallarıyla bilinir. Vatera ise adanın en uzun plajı olarak dikkat çeker.

Petra ve Molivos Plajları: Petra'nın volkanik kayalarıyla çevrili koyları ve Molivos'un çakıllı sahilleri, doğaseverler ve fotoğrafçılar için mükemmel ortamlar sunar.