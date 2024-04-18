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Vizesiz Yunan adaları hangileri? Midilli Adası'na nasıl gidilir? Midilli Adası gidiş-dönüş feribot BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nasıl?

Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulaması, 10 Yunan adasında başlamış bulunuyor. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, 60 euro karşılığında 7 güne kadar bu adaları ziyaret edebiliyorlar. Özellikle Midilli Adası, bu uygulama ile daha da cazip hale geliyor. Midilli Adası'na ulaşım oldukça kolaydır ve genellikle Ayvalık’tan düzenlenen feribot seferleri ile sağlanır. Aşağıda, adaya ulaşım konusunda bilmeniz gereken adımlar yer almaktadır. Peki, Midilli Adası'na nasıl gidilir? Gidiş-dönüş bilet fiyatları ve sefer saatleri hakkında merak edilen tüm detaylar bu yazıda...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 11:31 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 11:31
Vizesiz Yunan adaları hangileri? Midilli Adası’na nasıl gidilir? Midilli Adası gidiş-dönüş feribot BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nasıl?

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Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulaması 10 Yunan adasında başladı. Vatandaşlar kapıda 60 euro ödeyerek 7 güne kadar 10 adayı ziyaret edebiliyor. Peki, Midilli Adası'na nasıl gidilir? Midilli Adası gidiş-dönüş bilet fiyatları ve sefer saatleri nasıl? İşte konu hakkında merak edilenler...

Midilli Adası Ulaşım Seçenekleri

Ayvalık'tan Midilli'ye Feribot Seferleri: En popüler rota Ayvalık'tan geçer. Ortalama 1 saat 30 dakika süren bu yolculukla, Ege'nin kristal sularında keyifli bir seyahat sizi bekliyor.

Küçükkuyu ve Alsancak'tan Alternatif Rotalar: Daha az bilinen bu rotalar, Küçükkuyu'dan 2 saat, Alsancak'tan ise 3 saat sürer. Farklı manzaralar eşliğinde bir yolculuk arayanlar için idealdir.

Midilli Adası'nın Plajları

Skala Kallonis ve Vatera Plajları: Skala Kallonis, aileler için ideal, sığ ve altın kumsallarıyla bilinir. Vatera ise adanın en uzun plajı olarak dikkat çeker.

Petra ve Molivos Plajları: Petra'nın volkanik kayalarıyla çevrili koyları ve Molivos'un çakıllı sahilleri, doğaseverler ve fotoğrafçılar için mükemmel ortamlar sunar.

Midilli Adası'nda Tarihi ve Kültürel Yerler

Mitilene Arkeoloji Müzesi ve Molivos Kalesi: Adanın zengin tarihini keşfetmek için bu iki durak vazgeçilmezdir. Müzede sergilenen eserler ve kaleler, adanın geçmişine ışık tutar.

Midilli Adası'nda Keşfedilecek Köyler

Plomari ve Agiasos: Ouzo'nun başkenti Plomari ve el sanatlarıyla ünlü Agiasos, adanın kültürel zenginliklerini yansıtan köyler arasında yer alır.

Midilli Adası'nda Kapıda Vize İşlemleri

Türk vatandaşları için Midilli Adası'na seyahat ederken kapıda vize almak mümkündür. Ancak bu, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin anlaşmalı olduğu ülkeler için geçerlidir. Eğer kapıda vize anlaşması yoksa, normal vize işlemlerini yapmanız gerekmekte.

Midilli Adası'na Gitmek İçin Gerekli Belgeler

Kapıda vize için gerekli belgeler şunlardır:

En az 1 yıllık geçerli pasaport

Pasaport fotokopisi

Vize ücreti

Seyahat sigortası poliçesi

Otel rezervasyonu

Biyometrik fotoğraf

Banka hesap dökümü

Vize başvuru formu

Gidiş dönüş uçak bileti



Midilli İçin Yunanistan Kapı Vizesi Ücreti

Yunanistan kapı vizesi için güncel ücret 60 €'dur. Bu ücret, seyahat edeceğiniz tarihe ve döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

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