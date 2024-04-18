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Vizesiz Yunan adaları hangileri? Kos Adası'na nasıl gidilir? Kos Adası (İstanköy) gidiş-dönüş feribot BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nasıl?

Kos Adası, Yunanistan'ın en güzel adalarından biri. Peki, bu tarihi ve doğal güzelliklerle dolu adaya nasıl gidilir? İşte size adım adım Kos Adası'na ulaşım rehberi!

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 11:42 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 11:42
Vizesiz Yunan adaları hangileri? Kos Adası’na nasıl gidilir? Kos Adası İstanköy gidiş-dönüş feribot BİLET FİYATLARI ve SEFER saatleri nasıl?

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Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulaması 10 Yunan adasında başladı. Vatandaşlar kapıda 60 euro ödeyerek 7 güne kadar 10 adayı ziyaret edebiliyor. Peki, Kos Adası'na nasıl gidilir? Kos Adası'na gidiş-dönüş bilet fiyatları ve sefer saatleri nasıl? İşte konu hakkında merak edilenler...

Kos Adası Feribot Seferleri

Her gün düzenlenen Bodrum - Kos feribot seferleri ile adaya kolayca ulaşabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde yapılan bu seferler, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürmektedir. Denizin tadını çıkarırken bir yandan da Ege'nin büyüleyici manzaralarına şahit olacaksınız.

Uçak ile Ulaşım
Atina Uluslararası Havalimanı'ndan Kos Havalimanı'na direkt uçuşlar mevcut. Uçuş süresi ise yaklaşık 2 saat 30 dakika. Kos'a adım atar atmaz, bu harika adanın sıcak havasını hissedeceksiniz.

Kos Adası'nın Tarihi
Kos, mitolojik dönemlerden bu yana şifa ve sağlık adası olarak bilinir. M.Ö. 460'da doğan tıbbın babası Hipokrat burada dünyaya gelmiştir. Adanın tarihini daha yakından tanımak için, geçmişten günümüze uzanan bu tarihi yolculuğa çıkın.

Kos Adası'nda Gezilecek Yerler
Asklepion
Kos Adası'nın en önemli tarihi yerlerinden biri olan Asklepion, tıp tanrısı Asklepios'a adanan büyüleyici bir tapınaktır. Burası, adanın tıbbi geçmişiyle doğrudan bağlantılıdır.

Antik Agora
Eski bir ticaret merkezi olan Antik Agora, şimdi ziyaretçilere açık arkeolojik bir alan olarak hizmet vermektedir.

Echinos Plajı
Beyaz kumları ve turkuaz renkli denizi ile Echinos Plajı, Kos Adası'nın vazgeçilmezlerinden biridir.

Paradise Plajı
Uzun kumsalı ve berrak suyu ile Paradise Plajı, adanın en popüler plajlarından biri olarak öne çıkar.

Kos Adası Kapıda Vize İşlemleri
Türk vatandaşları için Kos Adası'na seyahat ederken kapıda vize almak mümkündür. Ancak bu, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin anlaşmalı olduğu ülkeler için geçerlidir. Eğer kapıda vize anlaşması yoksa, normal vize işlemlerini yapmanız gerekmekte.

Kos Adası'na Gitmek İçin Gerekli Belgeler
Kapıda vize için gerekli belgeler şunlardır:

En az 1 yıllık geçerli pasaport
Pasaport fotokopisi
Vize ücreti
Seyahat sigortası poliçesi
Otel rezervasyonu
Biyometrik fotoğraf
Banka hesap dökümü
Vize başvuru formu
Gidiş dönüş uçak bileti

Kos İçin Yunanistan Kapı Vizesi Ücreti
Yunanistan kapı vizesi için güncel ücret 60 €'dur. Bu ücret, seyahat edeceğiniz tarihe ve döviz kurlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

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