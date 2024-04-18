Bakanlık açıkladı: Bayram tatili boyunca en çok ve en az kaza olan iller belli oldu!

Bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak belirlendi ve her yıl olduğu gibi otoyollar ve şehir içi ulaşım yollarında yine kazalar meydana geldi. Bayram tatilinin trafik kazası istatistikleri de belli oldu. En çok kaza İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde meydana gelirken en az kazanın yaşandığı yerler ise Ardahan, Bayburt gibi iller oldu.

Saat 04.30'da İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada baba ve kızı can verdi.

Daha önce 2016'da yine 9 gün olarak belirlenen Ramazan Bayramı tatilinin kaza bilançosunda bu yıl önemli bir değişiklik yaşandı. 2016'ya göre araç sayısında yüzde 39,3, sürücü sayısında yüzde 26,6 ve nüfustaki yüzde 7 artış yaşandı. Buna rağmen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 50,7 azaldı. Kazalarda yaralanan kişi sayısı da 2016'da 12 bin 726 iken, 2024'te yüzde 15,1 azalarak 10 bin 810 oldu.