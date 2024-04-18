Bakanlık açıkladı: Bayram tatili boyunca en çok ve en az kaza olan iller belli oldu!

Bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak belirlendi ve her yıl olduğu gibi otoyollar ve şehir içi ulaşım yollarında yine kazalar meydana geldi. Bayram tatilinin trafik kazası istatistikleri de belli oldu. En çok kaza İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde meydana gelirken en az kazanın yaşandığı yerler ise Ardahan, Bayburt gibi iller oldu.
Saat 04.30'da İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada baba ve kızı can verdi.
Daha önce 2016'da yine 9 gün olarak belirlenen Ramazan Bayramı tatilinin kaza bilançosunda bu yıl önemli bir değişiklik yaşandı. 2016'ya göre araç sayısında yüzde 39,3, sürücü sayısında yüzde 26,6 ve nüfustaki yüzde 7 artış yaşandı. Buna rağmen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 50,7 azaldı. Kazalarda yaralanan kişi sayısı da 2016'da 12 bin 726 iken, 2024'te yüzde 15,1 azalarak 10 bin 810 oldu.
EN ÇOK KAZA VE CAN KAYBI İSTANBUL'DA
Bayram tatili süresince yaşanan trafik kazalarında ilk 5 il sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa olurken; en az kaza meydana gelen iller ise Ardahan, Bayburt, Tunceli, Hakkari ve Iğdır oldu.
İstanbul'da 779, İzmir'de 380, Ankara'da 342, Antalya'da 293, Bursa'da 224, Iğdır'da 10, Hakkari'de 8, Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de ise 4'er trafik kazası yaşandı.
Kazalar sonucunda en çok can kaybı sırasıyla İstanbul, Denizli, Gaziantep, Aydın ve Ankara'da kaydedildi.
İstanbul'da 7, Denizli'de, Gaziantep'te ve Aydın'da 5'er kişi, Ankara'da ise 4 kişi trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ankara'da meydana gelen trafik kazası
KAZAYA YOL AÇAN BİRİNCİ FAKTÖR 'AŞIRI HIZ'
Bayram tatili boyunca yaşanan 6 bin 530 kazanın yüzde 37,3'ü aşırı hız, yüzde 15,1'i kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uyulmaması, yüzde 11,6'sı şerit izleme ve değiştirme kurallarının gözetilmemesi, yüzde 9,4'ü arkadan çarpma, yüzde 7,9'u dönüş kurallarına uyulmaması nedeniyle ve yüzde 7,4'ü de diğer sebeplerle meydana geldi.
Tatilde en sık karşılaşılan kaza türü ise yüzde 33,4 oranla yandan çarpma oldu. Devrilme ve savrulma kazaları yüzde 13 ile ikinci sırada yer alırken, yayaya çarpma ve yoldan çıkma kazaları yüzde 12,8'lik oranla üçüncü sırayı paylaştı.
Kazalar yüzde 10,7 arkadan çarpma, 6,2 karşılıklı çarpışma, 1,7 duran araca, engele veya cisme çarpma şeklinde gerçekleşti.
Diğer kategoride yer alan kazalar ise yüzde 7,7'lik paya sahip oldu.