Aksaray'da kendisine burun ve burun estetiği ameliyatına gelen hastalarından malzeme parası adı altında para talep ederek ortaklarının işlettiği medikal dükkanına yönlendiren ve yaptığı estetik ameliyatlarını sağlık ameliyatı gibi göstererek kamuyu yüksek miktarda zarara uğratan doktor ve ekibi, polisin 6 aylık takip sonucu yaptığı operasyonla yakalandı.

İddiaya göre, 7 ay önce bir hastanın polise şikayetiyle gün yüzüne çıkan dolandırıcılık olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve takip başlattı.