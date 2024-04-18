Tokat'taki 5.6'lık deprem İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanı "Devam edecek" diyerek uyardı! 'Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?

Tokat gece saatlerinden itibaren aralıklı olarak sallanmaya devam ediyor.
Tokat gece saatlerinden itibaren aralıklı olarak sallanmaya devam ediyor.
Dün gece yaşanan 4.7 ve 4.1'lik iki depremin ardından Tokat bugün bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ARTÇILAR SÜRÜYOR
5.6'lık deprem bölgede ufak yıkımlara yol açarken artçı sarsıntılar da sürüyor. Sulusaray'da saat 21.43'te 4.0, saat 22.31'de 4.4, saat 00.09'da ise 4.1 büyüklüğünde artçı deprem oldu.
Derinliği 5.99 kilometre olarak ölçülen deprem Amasya, Samsun, Çorum, Çankırı, Yozgat ve Sivas gibi çevredeki illerden de hissedildi.
Deprem sonrası Yozgat'ta 2 katlı ev ve Tokat'ta 5 ahırın hasar aldığı bilgisi paylaşılırken, depremin ciddiyeti merak konusu oldu.
BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
Peş peşe deprem sonrası vatandaşlar olası İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceği hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "Deprem Kuzey Anadolu fayını tetikler mi?" sorusuna açıklık getirdi. İşte Prof.Dr. Osman Bektaş'ın o açıklamaları...
"FAYI TETİKLEYECEK BİR DURUM YOK"
Kuzey doğu fayını kesen bir fay. Amasya, Çorum fayı 1996'da olmuştu buna benzer bir fay üzerinde. Bu da Tokat civarında Kuzey Anadolu Fayını dar açıyla kesen levha içi fay diyelim. Şuanda depremin geliştiği fay levha içi faydır. Yani Kuzey Anadolu fayının bir koludur. Sabah 4,7 arkadan 4,1 ve şimdi de 5,6 deprem olunca biz şunu söyleyebiliyoruz. Daha önce yaşadığımız depremler öncü idi bu da umarım ana depremdir. Zaten 1996 yılında bu faya paralel olarak yaşanan Amasya depremi de 5,5 civarındaydı. Bu da benzer deprem üretti. Tabi haliyle bu stres Kuzey Anadolu fayına yansıdı. Ancak Kuzey Anadolu fayı 1940'larda yırtılmıştı. 7 büyüklüğünde depremler üretmişti dolayısıyla henüz o fayı tetikleyecek bir durum yok. 1940 yılında enerjisi boşalan Kuzey Anadolu fayı farklı çok etkili olacağını düşünmüyorum.
TRABZON'DA DA HİSSEDİLDİ
Depremin kilometre derinliklerinin git gide azalması bize bir şey anlatmaz. Gece yarısı fay hareketlendi. Zaman zaman 4 büyüklüğündeki depremden sonra 5'i kırdı. Fazla bir şey ifade etmez. Yalnız şunu belirteyim. Ben Trabzon'dayım ve ben bu depremi hissettim. Benim binada şuanda sahilde kalıyorum. Bizim sitede birkaç arkadaş beni aradı. Ben sallantıyı bizzat yaşadım. İllerin depremden etkilenmesi için orada bir fayın olması gerekmiyor. Deprem enerjisi yayıldığı andan itibaren km ilerisine etki yapabiliyor
DAHA BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELİR Mİ?
Yaşadığımız olaylara göre 4,7'den sonra yaşadığımız bu olay şuanda ana şok oluyor. Ama bu ana şok artçıları devam edecek birkaç gün zaman içerisinde azalacak. Bu artçılar daha büyük bir deprem oluşturur mu oluşturmaz mı? bu tartışma konusu. Zaman içerisinde artçıların sıklığı azalacak. Bu artçılar ileride daha büyük depreme neden olur mu o tartışma konusu.
Konu İle ilgili bir diğer Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy şu ifadeleri kullandı:
"ANAKOL ÜZERİNDE DEĞİL"
Bu Kuzey Anadolu fayının anakolu üzerinde değil, yan kolları üzerinde yine Kuzey Anadolu fayına bağlı ama buranın çok uzun olmadığını dolayısıyla 6-.6.5'a kadar deprem oluşturabileceğini, 7'ye çıkmayacağını söylemiştim. Nitekim hemen akabinde de 5.6 büyüklüğündeki deprem şöyle kritik; Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5'la başlıyor. Dolayısıyla 5.6 bu anlamda önemli olabilir. Mühendislik olarak hatalı binalarda mutlaka hasarlar meydana gelmiş olabilir.
"BİNA VE ZEMİNE GÖRE HİSSEDİLEBİLİR"
Daha önceki deprem 9 kilometre civarındaydı. Bu 5 kilometre civarında yüzeye yakın olması daha çok hissedilmesini sağlar. Dolayısıyla bu biraz binanın ve zemine bağlı olarak hissedilir ama 5.6 büyüklüğündeki deprem baya hissedilir. Önemli olan hasar meydana gelip gelmemesidir.
"BU DEPREMLER DEVAM EDECEK"
Türkiye deprem ülkesi bunu kabul etmek gerekiyor ve bugün Tokat'tan yarın Malatya'dan bir başka yerden bu haberleri duyacağız. Depreme karşı dirençli şehirler ve binalar yapmak için bütün enerjimizi buna sevketmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu depremler devam edecek.
Bu Kuzey Anadolu fayının anakolu üzerinde olmadığı için 7 seviyelerinde bir deprem normal şartlarda beklemem ama tabi bunun garantisi yok. Ben sadece depremlerin meydana geldiği fayın uzunluğuna bağlı olarak bu yorumu yapıyorum. 5.6 müstakil bir deprem olabilir, daha büyüğü gelmeyebilir ama bunun garantisi yok.
NACİ GÖRÜR: İLK DEPREM ÖNCÜ DEPREMDİ
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Tokat Sulusaray'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı yerde dün gece 5,1 bir deprem daha olmuştu. İlk deprem öncü depremdi. Şimdi olan deprem orta büyüklüğe yakın. Daha önce yazdığım gibi, KAF'ın Tokat'tan ayrılıp Anadolu Levhası içerisine SW yönünde uzanan bir kolu üzerinde. Bu deprem kalitesiz yapı stokunda ve yeraltı yapılarında yıkıcı olabilir. Geçmiş olsun.
KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDE?
Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Türkiye'nin kuzeyinden geçen ve yaklaşık 1.500 kilometre uzunluğunda olan bir fay hattıdır. Kuzey Anadolu Bölgesi'nin tamamının yanı sıra, Marmara Bölgesi'nin kuzeyi, Karadeniz Bölgesi'nin batısı ve Ege Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yer almaktadır.
KUZEY ANADOLU FAY HATTI HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇER?
KAF, Kuzey Anadolu Dağları'nın oluşumundan sorumlu olan fay hattıdır. Fay hattının geçtiği bölgelerde sık sık depremler meydana gelir. KAF'ın geçtiği illerden bazıları şunlardır: