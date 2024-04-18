Tokat'taki 5.6'lık deprem İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanı "Devam edecek" diyerek uyardı! 'Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor?

DAHA BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELİR Mİ?

Yaşadığımız olaylara göre 4,7'den sonra yaşadığımız bu olay şuanda ana şok oluyor. Ama bu ana şok artçıları devam edecek birkaç gün zaman içerisinde azalacak. Bu artçılar daha büyük bir deprem oluşturur mu oluşturmaz mı? bu tartışma konusu. Zaman içerisinde artçıların sıklığı azalacak. Bu artçılar ileride daha büyük depreme neden olur mu o tartışma konusu. Konu İle ilgili bir diğer Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"ANAKOL ÜZERİNDE DEĞİL"

Bu Kuzey Anadolu fayının anakolu üzerinde değil, yan kolları üzerinde yine Kuzey Anadolu fayına bağlı ama buranın çok uzun olmadığını dolayısıyla 6-.6.5'a kadar deprem oluşturabileceğini, 7'ye çıkmayacağını söylemiştim. Nitekim hemen akabinde de 5.6 büyüklüğündeki deprem şöyle kritik; Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5'la başlıyor. Dolayısıyla 5.6 bu anlamda önemli olabilir. Mühendislik olarak hatalı binalarda mutlaka hasarlar meydana gelmiş olabilir.

"BİNA VE ZEMİNE GÖRE HİSSEDİLEBİLİR"

Daha önceki deprem 9 kilometre civarındaydı. Bu 5 kilometre civarında yüzeye yakın olması daha çok hissedilmesini sağlar. Dolayısıyla bu biraz binanın ve zemine bağlı olarak hissedilir ama 5.6 büyüklüğündeki deprem baya hissedilir. Önemli olan hasar meydana gelip gelmemesidir.

"BU DEPREMLER DEVAM EDECEK"

Türkiye deprem ülkesi bunu kabul etmek gerekiyor ve bugün Tokat'tan yarın Malatya'dan bir başka yerden bu haberleri duyacağız. Depreme karşı dirençli şehirler ve binalar yapmak için bütün enerjimizi buna sevketmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu depremler devam edecek. Bu Kuzey Anadolu fayının anakolu üzerinde olmadığı için 7 seviyelerinde bir deprem normal şartlarda beklemem ama tabi bunun garantisi yok. Ben sadece depremlerin meydana geldiği fayın uzunluğuna bağlı olarak bu yorumu yapıyorum. 5.6 müstakil bir deprem olabilir, daha büyüğü gelmeyebilir ama bunun garantisi yok.

NACİ GÖRÜR: İLK DEPREM ÖNCÜ DEPREMDİ

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Tokat Sulusaray'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı yerde dün gece 5,1 bir deprem daha olmuştu. İlk deprem öncü depremdi. Şimdi olan deprem orta büyüklüğe yakın. Daha önce yazdığım gibi, KAF'ın Tokat'tan ayrılıp Anadolu Levhası içerisine SW yönünde uzanan bir kolu üzerinde. Bu deprem kalitesiz yapı stokunda ve yeraltı yapılarında yıkıcı olabilir. Geçmiş olsun. KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Türkiye'nin kuzeyinden geçen ve yaklaşık 1.500 kilometre uzunluğunda olan bir fay hattıdır. Kuzey Anadolu Bölgesi'nin tamamının yanı sıra, Marmara Bölgesi'nin kuzeyi, Karadeniz Bölgesi'nin batısı ve Ege Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yer almaktadır. KUZEY ANADOLU FAY HATTI HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇER?

KAF, Kuzey Anadolu Dağları'nın oluşumundan sorumlu olan fay hattıdır. Fay hattının geçtiği bölgelerde sık sık depremler meydana gelir. KAF'ın geçtiği illerden bazıları şunlardır: Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

İstanbul

Kocaeli

Sakarya

Bolu

Düzce

Zonguldak

Bartın

Karabük

Kastamonu

Sinop

Samsun

Ordu

Giresun

Artvin

Rize

Trabzon

Gümüşhane

Bayburt

Erzurum

Erzincan

Sivas

Tokat

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