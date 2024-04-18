Muğla’da işçilerin kaldığı bir konteyner yandı: Ortalık alev topuna döndü!

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Muğla'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Konteynerde yangın! Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi Çalış Sahili'nde bir otel inşaatında çalışan işçilerin kaldığı bir konteynerde, saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, 100 kişinin kaldığı bir konteyneri bir anda sardı ve ortalık alev topuna döndü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.