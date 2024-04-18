PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Muğla'da işçilerin kaldığı bir konteyner yandı: Ortalık alev topuna döndü!

Muğla'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konteyner kullanılmaz hale gelirken, siyah dumanlar pek çok noktadan görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 16:36 Güncelleme 18 Nisan 2024, 16:45
Muğla’da işçilerin kaldığı bir konteyner yandı: Ortalık alev topuna döndü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Muğla'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiyenin 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konteynerde yangın!

Fethiye ilçesi Çiftlik Mahallesi Çalış Sahili'nde bir otel inşaatında çalışan işçilerin kaldığı bir konteynerde, saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, 100 kişinin kaldığı bir konteyneri bir anda sardı ve ortalık alev topuna döndü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Siyah dumanlar ilçenin pek çok noktasından görülürken, yangın 2 buçuk saatlik bir müdahale ile söndürüldü.

Konteyner kullanılmaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Neyse ki yangın sırasında işçilerin konteynerde olmadığı öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA