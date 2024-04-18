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Ankara'da mide bulandıran olay! Engelli kızından yararlanmaya çalıştı! Savunması şoke etti!

Ankara'da Satılmış B.'nin fiziksel engelli olan 18 yaşındaki kızı Gizem B.'ye 11 yaşından itibaren 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 18 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, sanığın kızını görüntülemek için banyo ve tuvalete yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüsü delil oldu.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 13:21 Güncelleme 18 Nisan 2024, 13:31
Ankara’da mide bulandıran olay! Engelli kızından yararlanmaya çalıştı! Savunması şoke etti!

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Ankara'da sözde baba Satılmış B.'nin, fiziksel engelli kızı Gizem B.'ye (18) 11 yaşından itibaren 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 18 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, Satılmış B'nin, kızı Gizem'i görüntülemek için banyo ve tuvalete yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüsü delil sayıldı.

Fiziksel engeli bulunduğu için aksayarak yürüyen 18 yaşındaki genç kız, 2022 yılında annesi ve eniştesine, babası Satılmış B.'nin kendisine 2017'den itibaren 4 yıl boyunca farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Satılmış B. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıla kadar hapsi istendi.

Hapis cezası istemiyle Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Satılmış B.'nin, kızını görüntülemek için banyoya yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüler dava dosyasında delil olarak kullanıldı. Görüntü ile ilgili dosyada yer alan bilirkişi raporunda, sanık Satılmış B.'nin gizli kamerayı banyoya duşakabini görecek şekilde yerleştirdiği, bir süre sonra kameranın açısına yüzü görünmeyen bir kadının girdiği, daha sonra sanığın kamerayı yerleştirdiği yerden alırken kendisinin de görüntüye yansıdığı belirtildi.

Soruşturma aşamasındaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Satılmış B., kızına banyo yaparken yardım ettiğini, başka bir amacı olmadığını, evde kızının yanlış davranışlarından şüphelendiği için de banyoya kamera yerleştirdiğini iddia etti. Sanık, Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya katılmadı. Duruşmada Gizem B. ve olayın ortaya çıkmasından sonra Satılmış B.'den boşanan annesi hazır bulundu. Mahkeme, sanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'TUTUKLANMASINI TALEP ETTİK'

Ailenin avukatı Özge İrem Aksu, sanığın tutuklanmasını talep ettiklerini söyleyerek, "Görüntüler 2022 yılında ortaya çıkıyor. Kızımız, 13-14 yaşında çocuk o zamanlar, bunu idrak edemiyor.'' dedi.

''Bilirkişi raporlarında da sanığın görüntüleri çektiği ortada. Gizem babasının kendisini çektiğini fark edince, annesine anlatıyor. Aslında kamera görüntülerini siliyor bilgisayardan. Ama polisin incelemesi sayesinde silinen bütün görüntüler geri getiriliyor. Yargılama devam ediyor. Biz tutuklanmasını talep ettik.''

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