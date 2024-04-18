Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet seçim ve sınıflandırma sonuçları

Türkiye'de askerlik hizmeti, yükümlülerin belirli dönemlerde askerlik yerlerini ve hizmet süreçlerini öğrenmelerini sağlayan "Askerliğim" sistemi üzerinden yürütülür. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, 2024 Mayıs dönemi için askerlik yerleri açıklanma tarihi ve celp/sevk tarihleri belli oldu.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 03 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 16 Mayıs 2024
Er (2'nci Grup) 27 Haziran 2024
Er (3'üncü Grup) 25 Temmuz 2024
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.