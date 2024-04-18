Babalık davası nedir, nasıl açılır? Kimler babalık davası açabilir? DNA testi zorunlu mudur? Davanın şartları...

Babalık davası , hukuken çocuğun babasının tanınmasını sağlamak amacıyla açılan bir davadır. Bu süreç genellikle, biyolojik bağların yasal olarak tanınmasını içerir. Peki, bu dava süreci nasıl işler ve tarafların hakları nelerdir? İşte konu hakkında merak edilenler...

1. Babalık Davası Nedir?

Babalık davası, genellikle bir çocuğun annesi veya kendisi tarafından, çocuğun biyolojik babasının tanınması için açılan hukuki bir süreçtir. Çocuğun hukuken tanınmayan bir babası varsa, bu tür bir dava ile çocuğun babasının sorumluluklarını üstlenmesi sağlanabilir.

2. Davanın Tarafları

Dava, baba olduğu iddia edilen kişiye veya eğer bu kişi vefat etmişse onun mirasçılarına karşı açılabilir. Dava süreci, annenin veya çocuğun talebiyle başlar ve yasal süreçler devreye girer.