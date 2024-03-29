Seçil Erzan olayında flaş gelişme | İmzalar sahte çıktı! Rapor mahkemeye sunuldu

RAPOR MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İnceleme sonucunda İnan'a sunulan belgelerdeki imzaların, bankanın şube müdürü Asiye Öztürk'e ait olmadığı ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor mahkemeye gönderildi. Öztürk'ün sözde imzasının kim ya da kimler tarafından atıldığı henüz netlik kazanmazken, davanın bir sonraki duruşmasında bu imzanın kim tarafından atıldığının Erzan'a sorulacağı öğrenildi.

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