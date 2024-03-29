Seçil Erzan olayında flaş gelişme | İmzalar sahte çıktı! Rapor mahkemeye sunuldu

Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya, Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlü isimlerini ve iş adamlarını milyonlarca dolar dolandıran özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı milyonlarca dolarlık fon vurgunu davasında önemli bir gelişme yaşandı.
Seçil Erzan
Davanın geçtiğimiz haftalarda görülen son duruşmasında Erzan'a para kaptıran isimlerden bir tanesi olan ve davanım müştekileri arasında olan Galatasaraylı eski futbolcu Selçuk İnan, avukatı aracılığıyla, Erzan tarafından kendisine sunulan banka dekontlarında imzası bulunan bankanın şube müdür yardımcısı Asiye Öztürk'ün imzasının, Öztürk'e ait olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor alınmasını talep etmişti.
İMZALAR SAHTE ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı.