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Seçil Erzan olayında flaş gelişme | İmzalar sahte çıktı! Rapor mahkemeye sunuldu

İçlerinde Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya, Emre Belözoğlu gibi isimleri "özel fon" vurgunu yalanıyla milyonlarca dolar dolandıran bankacı Seçil Erzan davasında flaş bir gelişme yaşandı. Selçuk İnan'a sunulan belgelerdeki imzaların, bankanın şube müdürü Asiye Öztürk'e ait olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 08:11 Güncelleme 29 Mart 2024, 08:42
Seçil Erzan olayında flaş gelişme | İmzalar sahte çıktı! Rapor mahkemeye sunuldu

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Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya, Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlü isimlerini ve iş adamlarını milyonlarca dolar dolandıran özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı milyonlarca dolarlık fon vurgunu davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Seçil ErzanSeçil Erzan
Davanın geçtiğimiz haftalarda görülen son duruşmasında Erzan'a para kaptıran isimlerden bir tanesi olan ve davanım müştekileri arasında olan Galatasaraylı eski futbolcu Selçuk İnan, avukatı aracılığıyla, Erzan tarafından kendisine sunulan banka dekontlarında imzası bulunan bankanın şube müdür yardımcısı Asiye Öztürk'ün imzasının, Öztürk'e ait olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor alınmasını talep etmişti.



İMZALAR SAHTE ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı.

RAPOR MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
İnceleme sonucunda İnan'a sunulan belgelerdeki imzaların, bankanın şube müdürü Asiye Öztürk'e ait olmadığı ortaya çıktı.
Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor mahkemeye gönderildi. Öztürk'ün sözde imzasının kim ya da kimler tarafından atıldığı henüz netlik kazanmazken, davanın bir sonraki duruşmasında bu imzanın kim tarafından atıldığının Erzan'a sorulacağı öğrenildi.

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