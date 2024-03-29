İzmir’de küçük kızı istismar edip ardından silahla tehdit eden sapık yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğu İ.N, ailesine, evlerine ziyarete gelen 49 yaşındaki Tahir Acı'nın kendisini önce taciz sonra da tehdit ederek kendisine silah doğrulttuğunu anlatmıştı.

Evlerine geldikten sonra yemek bahanesiyle 12 yaşındaki çocuğun telefon numarasını alan Acı, 'sen yemek yerken, ben de seni izleyeyim' diye görüntülü olarak İ.N.'yi aramış, küçük kız ise Acı'nın teklifini reddetmişti. Daha sonra çocuğun korkup ağlaması üzerine belinde taşıdığı silahı kıza doğrultarak, "Bunu birine söylersen önce seni sonra kendimi öldürürüm" dediği öğrenilmişti.