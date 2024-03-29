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İzmir'de küçük kızı istismar edip ardından silahla tehdit eden sapık yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 49 yaşındaki bir adamın 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmişti. Büyük korku yaşayan küçük kızın ağlaması üzerine çocuğa silah da doğrultan o sapık fotoğrafı paylaşılarak her yerde aranıyordu. Şüphelinin sorgulaması devam ediyor.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 08:56 Güncelleme 29 Mart 2024, 12:01
İzmir’de küçük kızı istismar edip ardından silahla tehdit eden sapık yakalandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğu İ.N, ailesine, evlerine ziyarete gelen 49 yaşındaki Tahir Acı'nın kendisini önce taciz sonra da tehdit ederek kendisine silah doğrulttuğunu anlatmıştı.

Evlerine geldikten sonra yemek bahanesiyle 12 yaşındaki çocuğun telefon numarasını alan Acı, 'sen yemek yerken, ben de seni izleyeyim' diye görüntülü olarak İ.N.'yi aramış, küçük kız ise Acı'nın teklifini reddetmişti. Daha sonra çocuğun korkup ağlaması üzerine belinde taşıdığı silahı kıza doğrultarak, "Bunu birine söylersen önce seni sonra kendimi öldürürüm" dediği öğrenilmişti.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ!

12 yaşındaki çocuğun, Tahir Acı'nın başka bir gün de kendisini dudağından öptüğü ve göğsüne ve kalçasına dokunduğunu da anlatması üzerine durumu hemen polise bildiren aile, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin kız çocuğunu tacizi üzerine, çocuğun, yaşadığı korku dolu anları ve ağladığını ifade ettiği Whatsapp mesajları ortaya çıktı.

FOTOĞRAFI PAYLAŞILDITaciz iddiasıyla yargılanan Tahir ACITaciz iddiasıyla yargılanan Tahir ACI

Sapık, sosyal medyada fotoğrafı paylaşılarak karış karış aranıyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Bayraklı ilçesinde saklandığı adreste kıskıvrak yakalanan Tahir Acı gözaltına alındı.



Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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