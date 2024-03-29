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PERDE PİLAVI TARİFİ ve PÜF NOKTALARI! Perde pilavı nasıl yapılır, nerenin, hangi yörenin? Hamuru ve malzemeleri...

Düğünlerden bayramlara, özel gün sofralarından aile buluşmalarına kadar, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan perde pilavı, bademi, fıstığı, tavuğu ve özenle hazırlanan hamuruyla sofralara renk katmaya devam ediyor. Bu özel lezzet, yapımı biraz zahmetli olsa da sonuçlarıyla her bir emeğe değer bir tat sunuyor. İşte, perde pilavının malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 16:40 Güncelleme 10 Haziran 2024, 16:40
PERDE PİLAVI TARİFİ ve PÜF NOKTALARI! Perde pilavı nasıl yapılır, nerenin, hangi yörenin? Hamuru ve malzemeleri...

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Perde pilavı, Türk mutfağının en özel ve gösterişli yemeklerinden biridir. Özellikle davet sofraları, özel günler ve bayramlar için tercih edilen bu eşsiz lezzet, hem görselliği hem de damak çatlatan tadıyla herkesi büyüler. Adını, pilavı sarıp sarmalayan ve pişirildikten sonra altın sarısı bir görünüme bürünen hamurun "perde"si oluşturmasından alır. Bu yemeğin hazırlanışı ve sunumu, Türk mutfağının zenginliğini ve estetik anlayışını yansıtır. İşte, evde bu muhteşem lezzeti hazırlamak isteyenler için özenle seçilmiş bir perde pilavı tarifi. Peki perde pilavı nasıl yapılır, nerenin, hangi yörenin?

PERDE PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

İç Pilavı için

  • 3 su bardağı pirinç
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4.5 su bardağı su ve tavuk suyu karışımı
  • 2 adet tavuk budu
  • Yarım kahve fincanı kuş üzümü
  • 200 g çiğ badem
  • 1 kahve fincanı dolmalık fıstık
  • Karabiber, tuz

Hamuru için

  • 2 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • Tuz
  • Aldığı 🌾 kadar un

Yapılışı:

  1. İç Pilavın Hazırlanışı: Tavuk butlarını 🍲 haşlayın. Ardından tavuk suyu ile pilavın yapımına başlayın.

  2. 🧈 Tereyağını pilav tenceresinde eritin ve pirinci suyunu iyice süzdükten sonra yağda 3-4 dakika kadar kavurun.

  3. Haşladığınız tavukların suyundan 2 kase ekleyerek tuzunu da ilave edin ve kapağını kapatın.

  4. Pilav tam olarak pişmeden, hala diri kalacak şekilde ocaktan alın. Sonra didiklediğiniz tavukları, kuş üzümünü ve karabiberi pilav ile iyice harmanlayın.

  5. Hamurun Hazırlanışı: Tüm hamur malzemelerini karıştırarak hamuru yoğurun. Sonra büyük ve küçük olmak üzere iki parçaya ayırın.

  6. Büyük parçayı 3 mm kalınlığında açıp, kabın tabanına yerleştirin ve kenarları kapatın.

  7. İçine hazırladığınız pilavı boşaltın.

  8. Küçük parçayı da aynı şekilde açıp pilavın üzerine kapatın.

  9. 200 derece ısıtılmış fırında perde pilavını kızarana kadar pişirin. Ardından ters çevirip servis yapın.

PERDE PİLAVI PÜF NOKTALARI

  • Pilavın lezzetini artırmak için tavuk butlarının suyu ile tavuk suyu karışımını tercih edin.
  • Pilavı fırında tekrar pişireceğiniz için ilk aşamada tam olarak pişirmeyin, pirinçler biraz diri kalmalı.
  • Hamuru büyük ve küçük olacak şekilde ayırın ve küçük olanı pilavın üzerine kullanın.
  • Perde pilavının görünümünü şıklaştırmak için hamur sermeden önce kabın tabanına badem sıralayabilirsiniz.

PERDE PİLAIV HANGİ YÖRENİN, NEREYE AİT?

Perde pilavı, özellikle Siirt mutfağının önemli bir lezzeti ve misafir sofralarının vazgeçilmezidir. Bu özel pilav, fes şeklindeki bakır tencerelerde pişirilir ve Siirt'in en meşhur misafir yemeği olarak bilinir.

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