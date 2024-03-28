Hamile eşini göğsünden bıçakladı! Hatırlamıyorum dedi! 3 aylık hamile genç kadın kurtarılamadı

Kütahya'da 3 aylık hamile eşi Esra Uşak'ı (26) gittikleri akraba ziyaretinde bıçakla öldüren Enes Uşak (29) tutuklandı. Uşak ifadesinde madde etkisinde olduğu için olayı hatırlamadığını söyledi.

Esra Uşak ve Enes Uşak

3 AYLIK HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Ziraat Mahallesi'nde oturan Enes ve Esra Uşak çifti, dün akşamüstü akrabalarının evine gitti. Burada çift arasında bir tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Enes Uşak, eşi Esra Uşak'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan kadına sağlık ekipleri acil müdahalede etti. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 aylık hamile Esra Uşak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Enes Uşak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KATİL KOCA GÖZALTINA ALINDI

Cinayet mahalline gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Enes Uşak, ifadesinin ardından Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi.

PİŞKİN SAVUNMA: EŞİMİ YARALAMAK İSTEMEDİM

Savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Enes Uşak, tutuklanarak cezaevine konuldu. Katil Enes Uşak'ın ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

Eşimle sebebini hatırlayamadığım bir konuda tartışmaya başladık. Ancak ben madde etkisi altında olduğum için neden kendisiyle tartıştığımı hatırlamıyorum. Bir arbede yaşandı, bu esnada eşime yumruk ya da tokat atmadım. Tartışma esnasında amcam ve kuzenim beni sakinleştirmeye çalıştı, birden tezgahın üzerinde bulunan bıçağı aldım ve eşim ile itişme esnasında bıçak elimdeydi. Ben baktığımda eşim sol göğüs kısmını tutuyordu. Ben eşimi bıçaklamak ya da yaralamak istemedim. Ancak madde etkisinde olduğumdan bu şekilde bir olay meydana geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.