Yumruk Şekli 2: Hayal Gücü ve Öğrenme Arzusu
Yumruk şekli 2'yi seçen bireyler yeni yerler keşfetmeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi seven kişiler olarak tanımlanıyor.
Hayal gücünüzün gelişmiş olduğu, aynı zamanda insanları dinleme ve anlama konularında yetenekli olduğunuz belirtiliyor. Mantık ve duygusal zekanın bu grupta eşit düzeyde olduğu söylenebilir.
Yumruk Şekli 3: Sabır ve Samimiyet
Yumruk şekli 3'ü seçen kişilerin sabırlı, samimi ve açık fikirli oldukları ifade ediliyor. İnsanları dinleyip anlama konusunda yetenekli bu grup, etrafındaki insanların sıklıkla danıştığı kişiler olabilir. Bu grubun duygusal zekası, diğer özelliklerine kıyasla daha gelişmiş olabilir.