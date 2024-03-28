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Bu özel kişilik testinde "Resimdeki hangi yumruk şekline sahipsiniz?" sorusuna verilecek cevap duygusal zeka yapınız hakkında önemli ipuçları sunuyor. Testte yer alan üç farklı yumruk şekli farklı duygusal zeka yapılarını temsil ediyor. İşte yapmanız gereken tek şey bu şekiller arasından en çok sizinkine benzeyenini seçmek.

Yumruk Şekli 1: Liderlik ve İletişim Becerisi Yumruk şekli 1'i seçenler için, güçlü bir iletişim yeteneği ve liderlik özellikleri öne çıkıyor.