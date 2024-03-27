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Diyarbakır'da hafif ticari bir araç başka bir otomobile çarptı. Çarpma sonucu savrularak manav tezgahına giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Manavın önünde bulunan bir vatandaşın da savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Ziraat Caddesi'nde meydana geldi. Yan yoldan çıkan M.E. kontrolündeki hafif ticari araç, A.Ç. idaresindeki başka bir otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle önce savruldu sonra yakınlarda bulunan bir manav tezgahının üzerine yan yattı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. O sırada kaldırımda yürüyen bir kişi ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.