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İki araç çarpıştı otomobil manava girdi! Bir kişi ise...

Diyarbakır'da hafif ticari bir aracın başka bir araca çarpması sonucu savrularak manav tezgahına giren otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kaldırımda yürüyen kişinin de aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kaza kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 11:19 Güncelleme 27 Mart 2024, 11:22
İki araç çarpıştı otomobil manava girdi! Bir kişi ise...

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Diyarbakır'da hafif ticari bir araç başka bir otomobile çarptı. Çarpma sonucu savrularak manav tezgahına giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Manavın önünde bulunan bir vatandaşın da savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Ziraat Caddesi'nde meydana geldi. Yan yoldan çıkan M.E. kontrolündeki hafif ticari araç, A.Ç. idaresindeki başka bir otomobile çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle önce savruldu sonra yakınlarda bulunan bir manav tezgahının üzerine yan yattı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. O sırada kaldırımda yürüyen bir kişi ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı manavın güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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