Olay, 19 Haziran 2023'te saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana gelmişti. İnegöl'de bir gece kulübü işletmecisi Arif Akcan'a, Bursa'da Dikçeşme Sokak'tan yürüyerek Altıparmak Caddesi'ne çıktığı sırada yanına yaklaşan otomobilden ateş açıldı. Otomobil olay yerinden uzaklaşırken, vücuduna 4 kurşun isabet eden Arif Akcan, bölgeye sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Bursa'da, bir eğlence mekanında tartışmaya sebep olduğu gerekçesiyle dışarı çıkarılan İlker Karagöz (34) ile Can Sır (24), mekanın sahibi Arif Akcan'ı (56) otomobille takip ederek 4 el ateş edip öldürdü. Kasten öldürmek suçundan yargılanan iki zanlı hakim karşısına çıktı. Zanlılardan İlker Karagöz, ''Yanımda hobi olsun diye taşıdığım tabancamla ateş ettim. Amacım korkutmaktı. Tahliyemi istiyorum" derken, duruşma karar için ertelendi.

ÇOK GEÇMEDEN YAKALANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.Otomobili kullananın Can Sır, ateş eden kişinin ise İlker Karagöz olduğu tespit edildi. Şüpheli Can Sır, 1 gün sonra Yıldırım ilçesi Bursa-Ankara kara yolunda yürüdüğü esnada, İlker Karagöz ise cinayetten 2 gün sonra, kaçtığı İnegöl'de ana yoldaki ağaçlıkta yakalanıp gözaltına alındı. Sır ile Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

CİNAYETİ İTİRAFI GELDİ

Birçok suç kaydı bulunan ve cinayeti itiraf eden İlker Karagöz'ün, alkollü haldeyken tartışma çıkardığı gerekçesiyle Akcan'ın, İnegöl ilçesindeki mekandan çıkarıldığını, bu nedenle onu Bursa'ya kadar takip edip, öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ayrıca saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akcan'ın, yolda yürürken arkasından gelen otomobilden ateş açıldığı ve yere yığıldığı saptandı.

Haklarında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar İlker Karagöz ve Can Sır'ın yargılanmasına devam edilirken, Cumhuriyet savcısı, her 2 tutuklu sanık hakkında mütalaasını açıkladı. Karagöz ve Sır'ın ömür boyu hapsi istendi.

Mütalaaya itiraz eden Karagöz, "Arif Akcan'ın işlettiği içkili mekana, arkadaşlarımla eğlenmek için gitmiştim. Burada gürültü yaptığım gerekçesiyle bizimle tartıştılar ve bizi yaralayıp dışarı attılar. Daha sonra iş yerinin önünde Arif Akcan ile de tartıştık. Biz daha sonra oradan ayrıldık" dedi.

'HOBİ AMAÇLI SİLAH TAŞIYORDUM'

Karagöz, başka bir yere eğlenmeye gittiğinde maktül Arif Akcan'ı tesadüfen yolda gördüğünü ve 4 el ateş ettiğini itiraf etti:

"Benim Arif Akcan'ın iş yerine gittiğimde, üzerimde hobi amaçlı taşıdığım tabancam bulunuyordu. Olay yerinden ayrıldıktan sonra, başka bir eğlence mekanında arkadaşım Can ile tesadüfen karşılaştık. Ben başka bir suçtan cezaevine gireceğim için, son kez eğlenmek amacıyla o gece dışarıda vakit geçiriyordum. İnegöl'deki eğlence mekanları çok kalabalık olduğu için Bursa'ya gitmek istedim. Eğlenmeye giderken tesadüfen Arif Akcan'ı, Altıparmak Caddesi'nde gördüm. Can'a silahı göstermeden, arabadan Akcan'a kızdığım için ateş ettim. Ailem var, çocuklarım mağdur oldu. Maddi durumumu göz önünde bulundurmanızı talep ediyorum ve tahliyemi istiyorum."

''SUÇSUZ YERE HAPİS YATIYORUM''

Olay günü İlker Karagöz'ün içinde bulunduğu aracı kullanan Can Sır ise Arif Akcan ile aralarındaki husumetten haberi olmadığını söyleyerek, "İnegöl'de eğlence mekanları kalabalık olduğu için, İlker'in yönlendirmesi ile Bursa'ya gitme kararı aldık. Birlikte Altıparmak Caddesi'nde seyir halindeyken, İlker bana aracı yavaşlatmam gerektiğini söyledi. Ben de gireceğimiz mekana geldiğimizi düşünerek yavaşladım. O anda İlker Karagöz'de silah olduğunu fark etmemiştim. İlker, bir anda cebindeki silahı çıkartarak rastgele ateş açtı. Olayın şoku ile kime neden ateş ettiğini anlamadım. İlker aracımı İnegöl'e sürmem gerektiğini ve kimseye bir şey söylemememi istedi. Korkudan eve gittim ve sonra yakalandım. 1 senedir hapiste yatıyorum. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.

Duruşma, mahkeme heyeti tarafından karar verilmek üzere ertelendi.