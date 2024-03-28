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İzmir'de korkunç istismar! 12 yaşındaki kızı önce öptü sonra silah çekti...Polis her yerde arıyor!

İzmir'de 12 yaşındaki küçük kızı taciz eden Tahir Acı isimli sapık için kırmızı alarm verildi. İddiaya göre, küçük kızı öptükten sonra silahla korkutarak 'Bunu birine söylersen seni de kendimi de öldürürüm' diye tehdit eden Tahir Acı, ailenin şikayeti sonrası kayıplara karıştı.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 09:46 Güncelleme 28 Mart 2024, 09:50
İzmir’de korkunç istismar! 12 yaşındaki kızı önce öptü sonra silah çekti...Polis her yerde arıyor!

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İzmir'de korkunç istismar! 12 yaşındaki kızı önce öptü sonra silah çekti.

İzmir'de yaşayan Tahir Acı, iddiaya göre ziyarete gitti ve evde yalnız olan 12 yaşındaki İ.N. isimli küçük kız kapıyı açtı. Acı, İ.N. annesi ile cep telefonundan görüntülü konuşurken karnının aç olduğunu öğrenince küçük kıza yemek söyledi.

Yemek bahanesiyle kızın telefon numarasını alan Acı, 'sen yemek yerken, ben de seni izleyeyim' diye görüntülü olarak İ.N.'yi aradı. Kız, Acı'nın teklifini 'film izleyeceğim' diyerek reddetti.

İddiaya göre, Tahir Acı başka bir gün de aynı küçük kızı dudağından öperek taciz ettikten sonra göğsünü ve kalçasına dokundu.

Büyük bir şok yaşayan küçük kız ağlamaya başlayınca Tahir Acı'nın belinden çıkardığı silahı küçük kıza doğrultarak, "Bunu birine söylersen önce seni sonra kendimi öldürürüm" dediği öğrenildi.

Daha sonra İ.N.'ye 400 lira para bırakan Tahir Acı, özür diledikten sonra küçük kızın yanından ayrıldı.

İ.N'nin ailesi olayı öğrendikten sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Tahir Acı'nın bir an önce yakalanması için fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıldı ve polis ekipleri her yerde izini sürüyor.

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