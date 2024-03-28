İzmir'de korkunç istismar! 12 yaşındaki kızı önce öptü sonra silah çekti.

İzmir'de yaşayan Tahir Acı, iddiaya göre ziyarete gitti ve evde yalnız olan 12 yaşındaki İ.N. isimli küçük kız kapıyı açtı. Acı, İ.N. annesi ile cep telefonundan görüntülü konuşurken karnının aç olduğunu öğrenince küçük kıza yemek söyledi.

Yemek bahanesiyle kızın telefon numarasını alan Acı, 'sen yemek yerken, ben de seni izleyeyim' diye görüntülü olarak İ.N.'yi aradı. Kız, Acı'nın teklifini 'film izleyeceğim' diyerek reddetti.

İddiaya göre, Tahir Acı başka bir gün de aynı küçük kızı dudağından öperek taciz ettikten sonra göğsünü ve kalçasına dokundu.