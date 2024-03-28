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Diyarbakır Anneleri'nin kararlı duruşu 1669 gündür devam ediyor: "20 yıl geçse de eylemimizden vazgeçmeyeceğiz"

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde ailelerin başlattığı oturma eylemi 5 yıldır devam ediyor. Çaresiz bekleyişlerini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, "Kararlıyız, evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Anneler olarak buradayız. 20 yıl da geçse eylemimizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 17:14 Güncelleme 28 Mart 2024, 17:14
Diyarbakır Anneleri’nin kararlı duruşu 1669 gündür devam ediyor: 20 yıl geçse de eylemimizden vazgeçmeyeceğiz

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Evlatlarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1669'uncu gününde sürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını bekleyen ailelerTerör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını bekleyen aileler

Diyarbakır'da eski HDP il binası önünde ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla çaresiz bekleyişlerini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, tam 7 yıl önce örgüt tarafından kaçırılan oğlu Bayram'dan haber alacağı günü bekliyor.

Evlatlarının ellerinden alınarak dağa kaçırılmasından dolayı duyduğu üzüntüyü haykıran anne Elhaman, çocuğunu beklemekten vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Elhaman öte yandan oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

"Kararlıyız, evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Anneler olarak buradayız. 20 yıl da geçse eylemimizden vazgeçmeyeceğiz."

DİYARBAKIR eski HDP İl Binası önünde evlatlarını bekleyen annelerDİYARBAKIR eski HDP İl Binası önünde evlatlarını bekleyen anneler

Bedriye Uslu da oğlu Mahmut'a kavuşacağı günü bekleyen anneler arasında. Anne Uslu, yıllar önce esir alınan oğluna kavuşuncaya dek oturma eylemini sürdüreceklerini belirtti.

"Kararlıyım, oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğlumun peşini bırakmıyorum. Oğlumu çok özledim."

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