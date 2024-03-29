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Küçükçekmece'de çıkan yangın söndürüldü!

Son dakika haberi! İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir halı fabrikasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 07:20 Güncelleme 29 Mart 2024, 09:27
Küçükçekmece’de çıkan yangın söndürüldü!

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Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan iki katlı halı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece'de yangın!

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın ham maddelerin bulunduğu ikinci katında çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.

Büyük çapta hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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