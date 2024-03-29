Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan iki katlı halı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan iki katlı halı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fabrikanın ham maddelerin bulunduğu ikinci katında çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.
Büyük çapta hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.