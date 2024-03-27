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Zonguldak'ta denizde erkek cesedi bulundu

Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Ekiplerin kıyıya çıkardığı ceset morga götürülürken, kimlik belirleme çalışması başlatıldı.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 13:26 Güncelleme 27 Mart 2024, 13:26
Zonguldak’ta denizde erkek cesedi bulundu

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Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki sahil hattında meydana geldi. Sabah sporu yapan 2 kadın, liman içerisinde deniz yüzeyinde hareketsiz haldeki bir insanı fark etti.

112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kıyı hattına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sahil güvenlik botuyla yanaşan ekipler, hareketsiz haldeki kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Spor yaptığı sırada yanındaki bir kadının cesedi gördüğünü ve kendisinin de polise ihbarda bulunduğunu söyleyen Nazmiye Uzunmehmet, "Fitness aletlerinde egzersiz yaptığım sırada yaşlı teyze, 'Denizde bir şey var bakar mısın?' dedi. Baktığımda bunun bir ceset olduğunu fark ettim. Durumu polise bildirdim" diye konuştu.

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