Zonguldak’ta denizde erkek cesedi bulundu

Spor yaptığı sırada yanındaki bir kadının cesedi gördüğünü ve kendisinin de polise ihbarda bulunduğunu söyleyen Nazmiye Uzunmehmet, "Fitness aletlerinde egzersiz yaptığım sırada yaşlı teyze, 'Denizde bir şey var bakar mısın?' dedi. Baktığımda bunun bir ceset olduğunu fark ettim. Durumu polise bildirdim" diye konuştu.