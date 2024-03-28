SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Diğerlerinden farklı E harfini bulanın dikkat algısı en tepelerde çıkıyor

Günümüzde optik illüzyonlar sadece gözlerimizi kandırmakla kalmıyor, aynı zamanda zihinlerimizi de meydan okuyor. Bu kez bir optik illüzyonun beyin jimnastiği yapmanın yeni ve heyecan verici bir yolunu sunuyor. Bu görselde sizlerden farklı olan E harfini bulmanız isteniyor. Peki, farklı E harfini 6 saniyede bulabilir misiniz?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 08:42 Güncelleme 28 Mart 2024, 08:42
Diğerlerinden farklı E harfini bulanın dikkat algısı en tepelerde çıkıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Pek çok insan için E harfi oldukça tanıdık ve basit bir harf gibi gelebilir. Ancak, bu optik illüzyon, görüntülenen E harflerinden birinin diğerlerinden farklı olduğunu belirlemeyi oldukça zorlaştırıyor. İşte zihinsel bir meydan okuma ve görsel bir şaşkınlık sunan bu optik illüzyon hakkında daha fazla bilgi!

6 SANİYEDE FARKLI E HARFİNİ BULABİLİR MİSİN?

Görsel illüzyonlar beynin algı sürecine meydan okuyarak gördüğümüz şeyin gerçekten olduğundan farklı olabileceğini gösterir. Bu durumda, bir dizi E harfi farklı boyutlarda ve açılarda düzenlenmiştir.

Ancak dikkatlice bakıldığında, bu E'lerden biri diğerlerinden farklıdır. Peki, farklı olan E harfini bulmak neden bu kadar zor? İşte bu beynin algı sürecindeki karmaşıklıkla ilgilidir. Beyin bir nesneyi algılamak için çevresel bilgileri ve desenleri kullanır.

Ancak bu optik illüzyonda diğer E'lerle benzerlik gösteren farklı olan E harfini belirlemek beyin için bir meydan okumadır. Çünkü diğer E'lerle karşılaştırıldığında farklı olan E harfi belki de beklenen desenleri veya özellikleri göstermez.

İşte burada devreye dikkat süreci girer. Beyin, görsel bilgileri işlemeye başladığında, dikkatli bir şekilde odaklanma ve belirli bir nesneye odaklanma yeteneği büyük önem taşır.

Bu optik illüzyon, bu dikkat mekanizmasını zorlar ve insanları belirli bir E harfini bulmaya odaklanmaya teşvik eder. Ancak, diğer E'lerle karşılaştırıldığında, farklı olan E harfini bulmak, bu odaklanma yeteneğini test eder.

İşte herkesin cevabını aradığı farklı E harfi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Tüm tedbirler alındı! YSK’nın seçim için hazırlıkları tamam: Türkiye, önce büyükşehirlerde kazananı öğrenecek!
Kandil’e DEM FETÖ’ye merhem! 15 Temmuz’daki milli iradeye Kot üstüne kefen çeken zibidiler diyen eczacı çırağı Özgür Özel’e suç duyurusu
İnsani Yardım Vakfı
31 Mart yerel seçimlerine 3 gün kala Ekremciler ve Kemalciler birbirine girdi! Paradan kule görüntüleriyle vurdular!
Son dakika: Kriz tellallarına rağmen ekonomiye güven tam! Seçim arifesine 2 günde 2 milyar dolar dış finansman
İBB’nin ihmalleri ölüm getirdi! 17 yaşındaki Emirhan Erdönmez’in ölümü hakkında kan donduran bilirkişi raporu
CHP’de yeni skandal! Muğla Menteşe Belediye Başkan adayı Gonca Köksal’a rüşvet soruşturması! Ses kaydı ortaya çıktı
Emekliye yüksek promosyon rehberi: Tutarlar daha da yükselir mi? Kimler yenileme için Temmuz’u beklemeli?
İmamoğlu familyasının mal beyanından kaçırdığı 3 villanın İBB kasasından alındığı ortaya çıktı! Akçeli para trafiği girift ilişkiler ağı...
CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni gelişme! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesi ortaya çıktı! İhaleyi Canan Kaftancıoğlu’na yıktı
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
İmamoğlu ’yıpratma’ operasyonuna başladı! Ekremci medyada Mansur Yavaş PKK’lılara ihale verdi haberleri: ABB’deki akçeli işler ifşa oldu
TAKVİM çok önemli bir bilgiye ulaştı: Galatasaray’ın gözdesi olan Rafa Silva ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı!
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Hased, iyilikleri yer bitirir
Çağatay Ulusoy’un aşk hayatı hareketlendi! Sümeyye Aydoğan’dan ilk cevap! Arkadaşlığımız var ama...
SON DAKİKA