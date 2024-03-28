Diğerlerinden farklı E harfini bulanın dikkat algısı en tepelerde çıkıyor

Pek çok insan için E harfi oldukça tanıdık ve basit bir harf gibi gelebilir. Ancak, bu optik illüzyon, görüntülenen E harflerinden birinin diğerlerinden farklı olduğunu belirlemeyi oldukça zorlaştırıyor. İşte zihinsel bir meydan okuma ve görsel bir şaşkınlık sunan bu optik illüzyon hakkında daha fazla bilgi!