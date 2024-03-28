Diğerlerinden farklı E harfini bulanın dikkat algısı en tepelerde çıkıyor

Ancak bu optik illüzyonda diğer E'lerle benzerlik gösteren farklı olan E harfini belirlemek beyin için bir meydan okumadır. Çünkü diğer E'lerle karşılaştırıldığında farklı olan E harfi belki de beklenen desenleri veya özellikleri göstermez.
İşte burada devreye dikkat süreci girer. Beyin, görsel bilgileri işlemeye başladığında, dikkatli bir şekilde odaklanma ve belirli bir nesneye odaklanma yeteneği büyük önem taşır.
Bu optik illüzyon, bu dikkat mekanizmasını zorlar ve insanları belirli bir E harfini bulmaya odaklanmaya teşvik eder. Ancak, diğer E'lerle karşılaştırıldığında, farklı olan E harfini bulmak, bu odaklanma yeteneğini test eder.
İşte herkesin cevabını aradığı farklı E harfi.