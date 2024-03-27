Fatih’te skandal görüntüler: Çarşaflı kadını dövüp küfürler savurdu | Gözaltına alınan magandanın suç kaydı kabarık çıktı

POLİS BİR KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayın sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı. Kadına vurduğu belirlenen 32 yaşındaki A.Ü.Ş. gözaltına alındı.
SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI
Yapılan incelemede A.Ü.Ş.'nin iş yeri sahibi Y.Ş.'nin yeğeni olduğu belirlendi. A.Ü.Ş.'nin olayın meydana geldiği iş yerinde çalıştığı ve "İş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 suç kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.
PARA BIRAKIP KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ
Bu arada esnafın verdiği ifadede, kadının 450 lira olan kılıflar için 300 lira bırakarak dükkandan kaçtığını söylediği öğrenildi. Kadının ertesi gün tekrar geldiğini belirten esnafın, tartışma sırasında iade edilen kılıf için 100 lira verdiğini ancak kadının 50 lira daha istediği bunun üzerine 'ben sana kılıfı o fiyata vermedim parayı bırakıp kaçtın' dediğini söylediği kaydedildi.
BELEDİYE İŞLETMEYİ MÜHÜRLEDİ
Fatih Belediyesi, çarşaflı kadına saldıran ve İslami değerlere hakaret eden şahısın işletmesini mühürleyerek faaliyete kapattı.
BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: GEREĞİ YAPILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da skandal olaya ilişkin açıklama geldi.
"Gereği yapıldı" diyen Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Fatih'te bir kadının darp edilmesi ve kutsal değerlerimize küfür edilmesi" olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce inceleme yapılmıştır. Olayı gerçekleştiren şahsın 32 yaşındaki A.Ü.Ş. olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmış be adli makamlara sevk edilmiştir.
Yapılan incelemede; şüpheli şahsın işyeri sahibinin yeğeni olduğu, olayın meydana geldiği işyerinde çalıştığı ve "İşyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu; ayrıca şahsın 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası olduğu tespit edilmiştir. Masum insanlara saldıran, kadınlara şiddet uygulayan, dini ve manevi değerlerimize hakaret eden kim olursa olsun adalet önünde hak ettiği cezayı çekecektir!"