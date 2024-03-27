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Fatih'te skandal görüntüler: Çarşaflı kadını dövüp küfürler savurdu | Gözaltına alınan magandanın suç kaydı kabarık çıktı

İstanbul Fatih'te rezil bir olay yaşandı. Çarşaflı bir kadın, aldığı telefon kılıfını beğenmeyip iade etmek istedi. Ancak dükkan sahibi ve yeğeni tarafından sokak ortasında darp edildi. Kadını yerde darbeden şahıs ağza alınmayacak küfürlere ederek dini değerlere de hakaret etti. Saldırgan gözaltına alınırken suç kaydının kabarık olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 13:05 Güncelleme 27 Mart 2024, 14:07
Fatih’te skandal görüntüler: Çarşaflı kadını dövüp küfürler savurdu | Gözaltına alınan magandanın suç kaydı kabarık çıktı

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İstanbul Fatih'te iddiaya göre telefon kılıfı iadesi nedeniyle esnaf ve yeğeni çarşaflı bir kadını darbederek ağza alınmayacak küfürler etti.

TELEFON KILIFI YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fatih Malta Çarşısı'nda bir telefoncu dükkanında yaşandı.

KADINA SALDIRDI
Telefoncudan aldığı telefon kılıfını beğenmeyince değiştirmek isteyen kadın, telefoncunun tepkisiyle karşılaştı.

Kadının kılıfı değiştirme talebini reddeden şahıs kadının üzerine yürüdü ve darbetmeye başladı.

ALLAH'A KUR'AN'A KÜFRETTİ!

Fatih çarşaflı kadına saldırı videosu izle!

Olay dükkanın dışına taştı. Çevredekilerin gözleri önünde kadını telefon dükkanından iten şahıs, "yürü" diyerek bağırdı.

Ardından kadını yerde de darbetmeye devam eden şahıs Alahh'a kitaba küfretti.

POLİS BİR KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayın sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı. Kadına vurduğu belirlenen 32 yaşındaki A.Ü.Ş. gözaltına alındı.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI
Yapılan incelemede A.Ü.Ş.'nin iş yeri sahibi Y.Ş.'nin yeğeni olduğu belirlendi. A.Ü.Ş.'nin olayın meydana geldiği iş yerinde çalıştığı ve "İş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 suç kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

PARA BIRAKIP KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ
Bu arada esnafın verdiği ifadede, kadının 450 lira olan kılıflar için 300 lira bırakarak dükkandan kaçtığını söylediği öğrenildi. Kadının ertesi gün tekrar geldiğini belirten esnafın, tartışma sırasında iade edilen kılıf için 100 lira verdiğini ancak kadının 50 lira daha istediği bunun üzerine 'ben sana kılıfı o fiyata vermedim parayı bırakıp kaçtın' dediğini söylediği kaydedildi.

BELEDİYE İŞLETMEYİ MÜHÜRLEDİ
Fatih Belediyesi, çarşaflı kadına saldıran ve İslami değerlere hakaret eden şahısın işletmesini mühürleyerek faaliyete kapattı.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: GEREĞİ YAPILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da skandal olaya ilişkin açıklama geldi.

"Gereği yapıldı" diyen Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: ''Gereği yapıldı!''


"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Fatih'te bir kadının darp edilmesi ve kutsal değerlerimize küfür edilmesi" olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce inceleme yapılmıştır. Olayı gerçekleştiren şahsın 32 yaşındaki A.Ü.Ş. olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmış be adli makamlara sevk edilmiştir.

Yapılan incelemede; şüpheli şahsın işyeri sahibinin yeğeni olduğu, olayın meydana geldiği işyerinde çalıştığı ve "İşyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu; ayrıca şahsın 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası olduğu tespit edilmiştir. Masum insanlara saldıran, kadınlara şiddet uygulayan, dini ve manevi değerlerimize hakaret eden kim olursa olsun adalet önünde hak ettiği cezayı çekecektir!"

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