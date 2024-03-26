SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Parktaki kurbağayı 14 saniyeden kısa sürede tespit edin: Bulanın IQ seviyesi zirve yapmış!

Beynimizin hangi bölümlerinin optik illüzyonlarla etkileşime geçtiğini keşfetmek, araştırmacılara göre mümkün. Bu, beyin üzerindeki etkileri anlamamıza yardımcı olan değerli bilgiler sunuyor. Aynı zamanda, bu yanılsamaların bilimsel araştırmalarda nasıl bir temel oluşturduğunu da gösteriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 11:11 Güncelleme 27 Mart 2024, 11:11
Parktaki kurbağayı 14 saniyeden kısa sürede tespit edin: Bulanın IQ seviyesi zirve yapmış!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Optik illüzyonlar, sadece gözlerimizi değil, zihnimizi de aldatarak, bilim dünyasına eşsiz fırsatlar sunuyor. Latince "illude" kelimesinden gelen illüzyon, aldatma sanatının bir parçası olarak kabul edilir. Bu etkileyici fenomenler, bilim insanlarının beyin çalışmalarında önemli bir yere sahip.

Stresi azaltma ve beynimize egzersiz yaptırma gibi günlük faydaları da olan optik illüzyonlar, zekayı ve gözlem yeteneğini ölçmenin basit yollarından biridir. Ancak unutulmamalıdır ki, zekayı ölçmenin çok daha gelişmiş yöntemleri de mevcuttur.

"14 Saniyede Kurbağayı Bulun

Bir optik yanılsamanın gizemini çözmek, bazen beklenmedik bir tatmin sağlar. Örneğin, "14 Saniyede Kurbağayı Bul" görsel bulmacasında, kurbağa sağ üst köşede, çitin arkasında gizlenmiştir. Bu tür bulmacalar, gözlem yeteneğimizi sınar ve eğlendirir.

Optik yanılsamalar, hem bilimsel hem de eğlenceli bir keşif alanı sunar. Beynimizin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olurken, aynı zamanda stres atma ve beyin egzersizi yapma gibi günlük faydaları da vardır. Bu, göründüğünden çok daha fazlasını sunan bir dünya.

IQ testi olay yarattı: Resimdeki gizli tavşanı sadece dahi olanlar 6 saniyede bulabilirIQ testi olay yarattı: Resimdeki gizli tavşanı sadece dahi olanlar 6 saniyede bulabilir
IQ testi olay yarattı: Resimdeki gizli tavşanı sadece dahi olanlar 6 saniyede bulabilir
Sadece %1i Başarabiliyor: Gizlenmiş Tırtılı Bulabilecek Misin? 7 Saniyeniz VarSadece %1i Başarabiliyor: Gizlenmiş Tırtılı Bulabilecek Misin? 7 Saniyeniz Var
Sadece %1'i Başarabiliyor: Gizlenmiş Tırtılı Bulabilecek Misin? 7 Saniyeniz Var

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adliyede! Ekrem İmamoğlu için çember daraldı! Seçimin sona ermesini bekliyorlar
Almanya’da PKK provokasyonu! Türkiye harekete geçti
Vakıf Katılım
Sözde bağımsız özde fondaş! ABD fonuyla algı operasyonları yapan Teyit Org ve Doğruluk Payı’nın aldığı para 50 milyonu aştı
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni iddia! İş insanı Hasan Şenyurt: Sistemin içinde FETÖ prensi de var! Mafyalara ihale veriliyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Kemalciler Ekrem’e kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı! İstanbul’da Kılıçdaroğlu fotoğraflı ‘Hançercilere oy yok’ afişleri
Son dakika: 31 Mart yerel seçimlerine son 4 gün! Parti liderleri nerede oy kullanacak?
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 31 Mart’ta gerçek belediyecilikten sağlam İstanbul’dan yana olun
Türk ekonomisine operasyon çekmek isteyenler de bir kez daha sahnede! Spekülasyonda gaza bastılar
Hangi Milli Görüşçü CHP’ye kazandırmayı zafer sayar? Fatih Erbakan’a ’İstanbul’ çağrısı: Bu vebalden kurtulamazsın
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule kendi ülkesinde gece kulübü açtı! Dosta düşmana mesaj gönderdi: Keyfim yerinde
Promosyon rüzgarı özele taşındı: Bankaların uygulaması nasıl? Dul ve yetimler ne kadar alacak? Şubeye gitmek şart mı?
Kandil’deki terör baronları yine sahnede! Elebaşı Bese Hozat İmamoğlu’na oy dilendi: DEM’e Sermaye İstanbul’da kazançlı çıkarsınız talimatı
SON DAKİKA