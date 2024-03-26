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Nostradamus'un veliahtı 2024 kehanetlerini peş peşe açıkladı: "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Dünya çapında tanınan Brezilyalı medyum Athos Salome 2024 yılı için çarpıcı kehanetlerde bulunarak "her şeyin değişeceği yıl" olarak nitelendirdi. 37 yaşındaki Salome, geçmişte yaptığı tahminlerle adından söz ettirmiş ve "Yaşayan Nostradamus" lakabıyla anılmıştı. Salome'nin öngörülerinin arasında koronavirüs salgını ve Kraliçe Elizabeth'in ölümü gibi önemli olaylar yer alıyor.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 08:27 Güncelleme 26 Mart 2024, 08:27
Nostradamus’un veliahtı 2024 kehanetlerini peş peşe açıkladı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

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Athos Salome'un tahminlerine göre, 2024 yılında yeni bir tehdit, küresel çapta bir çatışmayı tetikleyecek. Ancak bu tehdidin kaynağı beklenildiği gibi Ukrayna veya Gazze'deki mevcut savaşlardan değil; Güney Çin Denizi'nde yaşanacak bir olay ya da büyük bir siber saldırı olacak.

Doğal Afetlerin Artışı

Salome, dünyanın çeşitli bölgelerinde art arda yaşanacak doğal afetleri öngörüyor.

Kahin özellikle Orta Doğu, Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kasırgalar, fırtınalar ve orman yangınları gibi doğal afetlerin yaşanacağını belirtiyor. Bu afetlerin yıkıcı etkileri, global bir krize yol açabilir.

Şaşkına Çeviren Yapay Zeka İddiası

2024 yılı yapay zeka teknolojisinin insanlık için yeni bir dönem başlatacağı bir yıl olacak.

Ünlü kahinin iddiasına göre, geliştirilen yeni bir yapay zeka sayesinde insanlar ölen sevdikleriyle iletişim kurabilecek, hatta geçmiş yaşamlardan sırları keşfetme imkanına kavuşacak. Bu teknolojinin, dünya genelinde gizlice kullanılmakta olduğuna inanılıyor.

Antarktika'dan Yeni Bir Salgın Tehdidi

Medyumun en korkutucu tahminlerinden biri, Antarktika'da buzların içinde yıllardır gizli kalmış virüslerin kaynak olduğu ölümcül bir salgın.

Bu virüsün hızla yayılacağı ve tüm dünyayı tehdit edeceği öngörülüyor. Salome, bu salgınla mücadele edilmezse, yaşanacak acı, zihinsel ve maddi hasarların ölümleri artıracağı konusunda uyarıyor.

Uzaylılarla İlk Temas

Athos Salome 2024 yılının uzay araştırmaları açısından dönüm noktası olacağını belirtiyor. İnsanlık, bir teleskop ağı tarafından yakalanan şifreli sinyallerle uzaylılarla iletişim kuracak. Ayrıca, zengin materyallerle dolu bir asteroidin keşfi, yeni bir uzay yarışını tetikleyecek.

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