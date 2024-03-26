Nostradamus'un veliahtı 2024 kehanetlerini peş peşe açıkladı: "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Athos Salome'un tahminlerine göre, 2024 yılında yeni bir tehdit, küresel çapta bir çatışmayı tetikleyecek. Ancak bu tehdidin kaynağı beklenildiği gibi Ukrayna veya Gazze'deki mevcut savaşlardan değil; Güney Çin Denizi'nde yaşanacak bir olay ya da büyük bir siber saldırı olacak.