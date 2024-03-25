Oğlunu öldüren babadan kan donduran ifade! Cesedi kömürlükte bulundu! Sözleri şaşkınlık yarattı: Cinler kurban istedi



"CİNLER İSTEDİĞİ İÇİN OĞLUMU ÖLDÜRDÜM"

Emniyette ifadesi alınan Murat Ateş, uyuşturucu bağımlısı olduğunu 2 haftadır ormanda yattığını, cinlerin kendisine musallat olup annesini, eşini ve çocukları öldürmelerini istediğini söyledi.



Taleplerini yerine getirmeyince kendisine işkence yapıldığını iddia eden saldırgan cinlerin isteği üzerine oğlunu öldürdüğünü iddia etti. İfadesinin ardından adliyeye götürülen saldırgan çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Murat Ateş'in ifadesinde oğlundan sonra annesini öldürmek için talimat aldığını ancak yerine getirmediğini söylediği öğrenildi.