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Oğlunu öldüren babadan kan donduran ifade! Cesedi kömürlükte bulundu! Sözleri şaşkınlık yarattı: Cinler kurban istedi

İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı baba Murat Ateş, sözde cinlerin etkisi altında olduğu iddiasıyla geçen yıl 2 Mayıs'ta silahla oğlunun canına kıydı. Cinlerden oğlunu öldürmesi için talimat aldığını ve mecburiyetten öldürdüğünü söyleyen cani baba tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 12:08 Güncelleme 25 Mart 2024, 12:19
Oğlunu öldüren babadan kan donduran ifade! Cesedi kömürlükte bulundu! Sözleri şaşkınlık yarattı: Cinler kurban istedi

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İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı baba 'Cinlerin' etkisi altında olduğu iddiasıyla oğlunun canına kıydı. Olay 2 Mayıs 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi.

44 yaşındaki Murat Ateş.44 yaşındaki Murat Ateş.

44 yaşındaki Murat Ateş iki çocuğu ve eşine kötü davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ailesi kendisinden uzakta yaşıyordu. Murat Ateş uyuşturucu madde kullandığı için birkaç kez ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına kaldırılmıştı.



"HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM"
Murat Ateş aile bireylerine sık sık mesajlar atarak tehditlerde bulunarak kendisine talimatlar verildiğini yerine getireceği yönünde sözler sarf ediyordu. Son olarak eşine, 'Sizi sıraya koyacağım, sizi kurban istiyorlar. Hanginizden başlayacağımı bilmiyorum, hepinizi öldüreceğim' şeklinde mesaj gönderdi. Genç kadın eşinden aldığı ölüm mesajlarının ardından mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı.

Cani baba ve oğlu.Cani baba ve oğlu.

OĞLUNUN CANINA KIYDI
Olay günü Gaziosmanpaşa'da bulunan kayınpederinin ikametine giden Murat Ateş burada oğlu Mutlucan Ateş'i gördü. Konuşma bahanesiyle oğlunu evin kömürlüğüne indirerek üzerindeki silahla iki el ateş ederek öldürdü.

Mutlucan Ateş.Mutlucan Ateş.


Saldırgan olay yerinden kaçmadan önce bir de eşine oğlunun telefonundan anlaşılmayan mesajlar gönderdi. Mesajlardan şüphelenen anne ise babasını arayarak oğlunu kontrol etmesini istedi.

DEDESİ KÖMÜRLÜKTE CANSIZ BEDENİNİ BULDU
Polis eşliğinde ikametine gelen Cafer K., torununu aramaya başladı. Kızının söylemesi üzerine polislerle kömürlüğe bakan yaşlı adam Mutlucan Ateş'in cansız bedeniyle karşılaştı.



Boynuna ve kafasına aldığı mermilerle olay yerinde hayatını kaybeden Ateş'in cenazesi morga kaldırıldı. Emniyet güçleri caninin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde saldırgan arkadaşının evinde suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı.


"CİNLER İSTEDİĞİ İÇİN OĞLUMU ÖLDÜRDÜM"
Emniyette ifadesi alınan Murat Ateş, uyuşturucu bağımlısı olduğunu 2 haftadır ormanda yattığını, cinlerin kendisine musallat olup annesini, eşini ve çocukları öldürmelerini istediğini söyledi.

Taleplerini yerine getirmeyince kendisine işkence yapıldığını iddia eden saldırgan cinlerin isteği üzerine oğlunu öldürdüğünü iddia etti. İfadesinin ardından adliyeye götürülen saldırgan çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Murat Ateş'in ifadesinde oğlundan sonra annesini öldürmek için talimat aldığını ancak yerine getirmediğini söylediği öğrenildi.



Savcılık soruşturma sonunda saldırgan hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan iddianame düzenledi. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen cani ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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