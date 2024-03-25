Gençler "Genç Kart" ile dile geldi! Bir daha Fatma Başkan

Gazintep Büyükşehir Belediyesi'nin gençler için olan hizmeti Genç Kart, ilginç bir kliple tanıtıldı.



Fatma Şahin, videonun açıklama bölümünde şunları paylaştı:

"Gençlerin dostu bir Gaziantep için gençlerle birlikte yürümekten, onlar için hayatı kolaylaştıran uygulamalara imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bilgisayardan kablosuz kulaklığa, ücretsiz toplu taşımadan Gaziantep'in en güzel mekanlarında indirim fırsatlarına kadar gençlere sayısız fırsat sunan Genç Kart ile şehrimiz her zamankinden daha enerjik ve dinamik bir kimliğe bürünüyor!

Yanı kısacası gençler, Gaziantep'in tüm güzelliklerini ve avantajlarını Genç Kart ile yaşıyor, bize de onların bu güzel şarkılarını dinlemek düşüyor!"