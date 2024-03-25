Sosyal medyadan müstehcen yayın yapan şüpheli gözaltında! İfadesi ortaya çıktı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde müstehcen yayın yapıp, çocukları taciz ettiği iddia edilen Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ



Yapılan araştırmada Mehmet A.'nın Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşadığı belirlendi. Ekipler, psikolojik problemleri sebebiyle 2010'da uzman çavuşluktan malulen emekli olduğu öğrenilen Mehmet A.'nın evine operasyon düzenledi. Müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçlarından gözaltına alınan Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mehmet A., emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyerek, "Sosyal paylaşım sitesi Tiktok'ta canlı yayınlar yapıyorum. Yaptığım yayınlarda çocukları taciz etmedim." dedi.