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Sosyal medyadan müstehcen yayın yapan şüpheli gözaltında! İfadesi ortaya çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden müstehcen yayın yapıp, çocukları taciz ettiği iddia edilen emekli uzman çavuş Mehmet A. (56), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 16:02 Güncelleme 25 Mart 2024, 16:19
Sosyal medyadan müstehcen yayın yapan şüpheli gözaltında! İfadesi ortaya çıktı

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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde müstehcen yayın yapıp, çocukları taciz ettiği iddia edilen Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan araştırmada Mehmet A.'nın Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşadığı belirlendi. Ekipler, psikolojik problemleri sebebiyle 2010'da uzman çavuşluktan malulen emekli olduğu öğrenilen Mehmet A.'nın evine operasyon düzenledi. Müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçlarından gözaltına alınan Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çocuk tacizcisi gözaltında!

Mehmet A., emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyleyerek, "Sosyal paylaşım sitesi Tiktok'ta canlı yayınlar yapıyorum. Yaptığım yayınlarda çocukları taciz etmedim." dedi.

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