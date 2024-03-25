Sosyal medya ünlüsü Banu Parlak’ın köpeği, komşusunun köpeğini parçaladı! O anlar saniye saniye kaydedildi

"Biz Leo ile birlikte 6 kişilik mutlu bir aileydik" diyen Emin Kılıç, "Yanımızda oturan Banu Parlak'ın çok büyük bir köpeği vardı. Kendisine defalarca söylememize rağmen tasmasız şekilde sitede gezdiriyordu. Dün 4 sıralarında köpeğimize saldırdı. Yoğun bakıma yatırıldı Leo. Bu sabah ise ölüm haberini aldık. Bizim canımız gitti. Ama Banu Parlak hala gülerek bizi suçluyor" ifadelerini kullandı.

"Leo'yu dolaştırırken Banu Parlak'ın köpeğini gördük. Bahçe içerisinde tasmasız dolaşıyordu. Annem ile birlikte onunla karşılaşmamak için yolumuzu değiştirdik ancak tam içeri girerken Banu Parlak köpeği ile birlikte tasmasız şekilde çıktı.

Köpek anında koşarak geldi. Leo'ya saldırdı. Köpeğin koştuğu Leo'yu parçaladığı an gözümden gitmiyor. Ben gece uyuyamadım. Hala hiçbir şey olmamış gibi güle güle bizi suçluyor. Bana saldırmaya çalıştılar. Ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Banu Parlak sen bir katlisin. Bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın"