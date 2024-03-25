Sosyal medya ünlüsü Banu Parlak’ın köpeği, komşusunun köpeğini parçaladı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Beylikdüzü'nde lüks sitede yaşayan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın "Drago" isimli köpeği, komşularının köpeğine saldırarak öldürdü.
Edinilen bilgilere göre olay dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan lüks sitede yaşandı.
Yasemin Kılıç ve annesi köpekleri Leo'yu site içerisinde gezdirdi. Bir süre sonra eve dönen anne kız, komşuları Banu Parlak ile karşılaştı.
BANU PARLAK'IN KÖPEĞİ SALDIRDI
Bu sırada Banu Parlak'ın elinden kurtulan Drago isimli köpeği, Leo'ya saldırarak parçaladı.