SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sosyal medya ünlüsü Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçaladı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın "Drago" isimli köpeği, komşularının köpeğine saldırarak parçaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Köpekleğinin ölüm haberi sonrası adeta yıkılan Yasemin Kılıç "Banu Parlak sen bir katilsin" diyerek Banu Parlak'a tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 14:56 Güncelleme 25 Mart 2024, 15:09
Sosyal medya ünlüsü Banu Parlak’ın köpeği, komşusunun köpeğini parçaladı! O anlar saniye saniye kaydedildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beylikdüzü'nde lüks sitede yaşayan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın "Drago" isimli köpeği, komşularının köpeğine saldırarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan lüks sitede yaşandı.
Yasemin Kılıç ve annesi köpekleri Leo'yu site içerisinde gezdirdi. Bir süre sonra eve dönen anne kız, komşuları Banu Parlak ile karşılaştı.

Banu ParlakBanu Parlak

BANU PARLAK'IN KÖPEĞİ SALDIRDI
Bu sırada Banu Parlak'ın elinden kurtulan Drago isimli köpeği, Leo'ya saldırarak parçaladı.

Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizdi. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek, öldü.

BANU PARLAK'TAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Köpeklerinin ölüm haberiyle adeta yıkılan Kılıç ailesi, komşuları Banu Parlak ile tartıştı. İddiaya göre Banu Parlak'ın yanına çağırdığı kişiler, Kılıç ailesi mensuplarına saldırdı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Yaşananları gözyaşları içerisinde anlatan Yasemin Kılıç ve Emin Kılıç kardeşler, Banu Parlak'ın cezalandırılmasını istedi.

"Biz Leo ile birlikte 6 kişilik mutlu bir aileydik" diyen Emin Kılıç, "Yanımızda oturan Banu Parlak'ın çok büyük bir köpeği vardı. Kendisine defalarca söylememize rağmen tasmasız şekilde sitede gezdiriyordu. Dün 4 sıralarında köpeğimize saldırdı. Yoğun bakıma yatırıldı Leo. Bu sabah ise ölüm haberini aldık. Bizim canımız gitti. Ama Banu Parlak hala gülerek bizi suçluyor" ifadelerini kullandı.

BANU PARLAK'IN KÖPEĞİ MASKESİZ DOLAŞIYORDU
Gözlerinin önünde köpeğinin parçalanmasını seyreden Yasemin Kılıç ise şunları söyledi:

"Leo'yu dolaştırırken Banu Parlak'ın köpeğini gördük. Bahçe içerisinde tasmasız dolaşıyordu. Annem ile birlikte onunla karşılaşmamak için yolumuzu değiştirdik ancak tam içeri girerken Banu Parlak köpeği ile birlikte tasmasız şekilde çıktı.

Köpek anında koşarak geldi. Leo'ya saldırdı. Köpeğin koştuğu Leo'yu parçaladığı an gözümden gitmiyor. Ben gece uyuyamadım. Hala hiçbir şey olmamış gibi güle güle bizi suçluyor. Bana saldırmaya çalıştılar. Ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Banu Parlak sen bir katlisin. Bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP ve DEM’e gönderme: Talimat Kandil’den uygulama İstanbul ve Ankara’da! | Emeklilere mesaj | TOKAT MİTİNGİ
EMEKLİLER İÇİN SON 7! Emekliye 1 peşin maaş, maaş farkı, ikramiye ve promosyon olmak üzere 30 bin lirayı aşan ödeme
Türk Telekom
YVS IT LTD! CHP’li Mansur Yavaş’ın Türkiye’de iş bulamayan kızı Londra’da şirket kurmuş! FETÖ’cü, PKK’lı nerede Türk düşmanı varsa Çağlayan Yavaş onunla sarmaş dolaş
PKK uzlaşısında yeni perde | CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar DEM Parti lehine adaylıktan çekilecek mi?
Berk Göktaş’tan canlı yayında 5 milyonluk soru itirafı! Bakara Suresi’ni bildi Kim Milyoner Olmak İster’de tarihe geçti
3 saldırı aynı hücre! Moskova saldırısının ucu İstanbul’daki kilise saldırısına uzandı! Sorgu görüntüleri ortaya çıktı
CHP’nin para kulesi skandalında her yol Ekrem İmamoğlu’nu gösteriyor! Özgür Özel o yalanı neden söyledi? İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş...
Terör devleti İsrail’de hükümet düşüyor! Netanyahu resmen ilan etti: Soykırım kabinesi dağılıyor
Katil oğlunu ABD’ye kaçıran canavar anne Eylem Tok’tan Manhattan’da bir otelde kayıtsız kalmak için rüşvet teklifi! Meğer Timur Cihantimur 5 kez hız cezası yemiş
Okan Buruk Galatasaray’dan ayrılıyor mu? O hamle canını sıktı
12 bin TL’ye kadar varıyor | Emekliye zamlı promosyon 28 Mart’ta hesaplarda! Maaş nasıl taşınacak? İade tutarı nasıl hesaplanır?
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Duraklarda yoğunluk oluştu vatandaşlar yürümekte güçlük çekti
Beklenen gün geldi! ATV’de Yaban Çiçekleri rüzgarı esecek! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...
SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu...
SON DAKİKA