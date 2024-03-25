Ankara’da yangın: 1 çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın sonrası hastaneye kaldırılan 3 çocuktan biri yaşamını yitirdi.

Hacıkara Mahallesi Eski Madadın Sokak'ta, Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği müstakil evde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 ÇOCUK DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da evde bulunan 3, 6 ve 7 yaşında oldukları öğrenilen çocukları kurtarmaya çalıştı.