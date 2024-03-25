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Ankara'da yangın: 1 çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangından itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılan 3 çocuktan biri yaşamını yitirdi.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 17:18 Güncelleme 25 Mart 2024, 17:19
Ankara’da yangın: 1 çocuk hayatını kaybetti

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın sonrası hastaneye kaldırılan 3 çocuktan biri yaşamını yitirdi.

Hacıkara Mahallesi Eski Madadın Sokak'ta, Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği müstakil evde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 ÇOCUK DUMANDAN ETKİLENDİ
İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da evde bulunan 3, 6 ve 7 yaşında oldukları öğrenilen çocukları kurtarmaya çalıştı.

Pencereye dayanan merdivenden içeri giren itfaiyeci, içerideki dumandan etkilenen 3 çocuğu dışarı çıkarmayı başardı.

HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan 6 yaşındaki Muhammed'in kurtarılamadığı öğrenildi.

Diğer iki çocuğun ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

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