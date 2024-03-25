Son 6 yılın en güçlü fırtınası geliyor! Telefon, tablet, bilgisayar ne varsa şarj edin...

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Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş'teki dev bir patlamanın ardından Dünya'yı etkisi altına alacak bir jeomanyetik fırtına hakkında önemli bir uyarı yayınladı. Yayınlanan bildiride, bu fırtınanın elektronik cihazlarda, özellikle de GPS sistemlerinde sorunlara yol açabileceği belirtildi. Jeomanyetik fırtınalar, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu meydana gelir ve güçlü manyetik dalgalanmalara neden olabilir.

Dev Fırtınanın Kaynağı: Güneş Lekesi

Fırtına, Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde bir Güneş lekesinden kaynaklanıyor. Birkaç gün önce Güneş'te meydana gelen bir patlama, bu lekeden doğrudan Dünya'ya devasa bir parçacık akışını tetikledi. Bilim insanları, bu olayın ardından gezegenimizi etkisi altına alabilecek bir Güneş fırtınasının oluşabileceğini tahmin etmişlerdi; ancak, karşılaşılan fırtınanın gücü beklenenden çok daha yüksek oldu. Yapılan analizler, yaşanan fırtınanın son 6 yılın en güçlü fırtınası olduğunu ortaya koydu.