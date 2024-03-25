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Son 6 yılın en güçlü fırtınası geliyor! Telefon, tablet, bilgisayar ne varsa şarj edin...

Dünya, son yılların en güçlü jeomanyetik fırtınasıyla titriyor. Özellikle Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan bu olağanüstü doğa olayı, Türkiye dahil olmak üzere daha güney coğrafyalarında bile kutup ışıklarının görülebilmesine olanak tanıyabilir. Peki, Güneş fırtınası nedir? Nelere sebep olur? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 10:58 Güncelleme 25 Mart 2024, 10:58
Son 6 yılın en güçlü fırtınası geliyor! Telefon, tablet, bilgisayar ne varsa şarj edin...

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Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş'teki dev bir patlamanın ardından Dünya'yı etkisi altına alacak bir jeomanyetik fırtına hakkında önemli bir uyarı yayınladı. Yayınlanan bildiride, bu fırtınanın elektronik cihazlarda, özellikle de GPS sistemlerinde sorunlara yol açabileceği belirtildi. Jeomanyetik fırtınalar, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'nın atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu meydana gelir ve güçlü manyetik dalgalanmalara neden olabilir.

Dev Fırtınanın Kaynağı: Güneş Lekesi
Fırtına, Dünya'nın 20 katı büyüklüğünde bir Güneş lekesinden kaynaklanıyor. Birkaç gün önce Güneş'te meydana gelen bir patlama, bu lekeden doğrudan Dünya'ya devasa bir parçacık akışını tetikledi. Bilim insanları, bu olayın ardından gezegenimizi etkisi altına alabilecek bir Güneş fırtınasının oluşabileceğini tahmin etmişlerdi; ancak, karşılaşılan fırtınanın gücü beklenenden çok daha yüksek oldu. Yapılan analizler, yaşanan fırtınanın son 6 yılın en güçlü fırtınası olduğunu ortaya koydu.

Bu olay, aynı zamanda Aralık 2019'dan itibaren Güneş'in girdiği son döngüde meydana gelen en güçlü fırtına olarak kaydedildi. Söz konusu leke, geçmişte de saatte yaklaşık 2.1 milyon kilometre hızla ilerleyen Güneş fırtınalarını oluşturmuştu.

Güneş'in Döngüsel Yolculuğu
Güneş, yaklaşık 11 yılda bir sakin veya fırtınalı dönemlerden geçen bir döngüyü tamamlıyor. 2019'da başlayan 25. döngü, şu anda Güneş'in hareketli bir evrede olduğunu ve patlamaların birkaç yıl içinde giderek artacağını gösteriyor. Gökbilimciler, bu aktivitenin zirve noktasına ulaşacağını belirtiyorlar.

Güneş Fırtınası Nedir?
Güneş fırtınaları, Güneş'teki patlamalar sonucu uzaya fırlatılan büyük kütleli plazma bulutlarının (CME - taçküre kütle atımı) Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girmesiyle meydana gelir. Bu etkileşim, manyetosferde geçici bozulmalara yol açarak, Güneş fırtınası fenomenini oluşturur. CME'ler genellikle, Güneş lekelerinde meydana gelir ve çevrelerine göre daha soğuk oldukları için karanlık görünürler.

Bu büyük doğa olayının elektronik cihazlarımıza etkileri konusunda uyanık olmak ve olası kesintilere karşı hazırlıklı olmak önem taşımaktadır. Gelecekteki fırtınaların etkilerini azaltmak ve daha iyi anlamak için bilim insanları sürekli olarak Güneş'in aktivitelerini izlemeye devam ediyor.

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