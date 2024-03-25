Küsuf ve Hüsuf namazı nedir, nasıl ve ne zaman kılınır? Ay tutulması namazı kaç rekattır, kılınışı nasıldır? Husuf namazı sünnet midir?

Bugün gerçekleşecek olan Ay tutulması öncesi, Müslümanlar husuf namazı hakkında bilgi edinerek bu özel ibadeti yerine getirmeye hazırlanıyorlar. Ay tutulması sırasında kılınan husuf namazı, İslam geleneğinde önemli bir yer tutar ve bu manevi anı değerlendirmek için bir fırsat olarak görülür.
KÜSÛF VE HÜSÛF NEDİR?
Güneş tutulmasına küsûf, ay tutulmasına hüsûf denir.
PEYGAMBERİMİZİN KÜSÛF VE HÜSÛF İÇİN HADİSİ NEDİR?
Peygamberimiz oğlu İbrâhim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" (Buhârî, "Küsûf", 1, 15).
KÜSÛF NAMAZI NASIL KILINIR?
Güneş tutulduğu zaman, ezansız ve kametsiz olarak, en az iki rek'at olmak üzere toplu olarak namaz kılınır. İmam her rek'atta normal namazlara göre daha uzun ve açıktan kıraatte bulunur. Namazdan sonra imam kıbleye karşı ayakta veya cemaate dönük şekilde oturarak dua eder. Cemaatle kılınmadığı durumlarda bu namaz tek başına da kılınabilir.