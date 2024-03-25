SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Küsuf ve Hüsuf namazı nedir, nasıl ve ne zaman kılınır? Ay tutulması namazı kaç rekattır, kılınışı nasıldır? Husuf namazı sünnet midir?

Ay tutulması bugün gerçekleşiyor. Müslümanlar husuf namazı hakkında detaylı araştırmalara başladılar. İslam inancına göre, Ay tutulması sırasında kılınan husuf namazı, Hz. Muhammed'in sünneti olarak kabul edilir ve ibadetin özel bir şeklidir. Peki, husuf namazı nedir ve nasıl kılınır? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 09:01 Güncelleme 25 Mart 2024, 09:01
Küsuf ve Hüsuf namazı nedir, nasıl ve ne zaman kılınır? Ay tutulması namazı kaç rekattır, kılınışı nasıldır? Husuf namazı sünnet midir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bugün gerçekleşecek olan Ay tutulması öncesi, Müslümanlar husuf namazı hakkında bilgi edinerek bu özel ibadeti yerine getirmeye hazırlanıyorlar. Ay tutulması sırasında kılınan husuf namazı, İslam geleneğinde önemli bir yer tutar ve bu manevi anı değerlendirmek için bir fırsat olarak görülür.

KÜSÛF VE HÜSÛF NEDİR?

Güneş tutulmasına küsûf, ay tutulmasına hüsûf denir.

PEYGAMBERİMİZİN KÜSÛF VE HÜSÛF İÇİN HADİSİ NEDİR?

Peygamberimiz oğlu İbrâhim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" (Buhârî, "Küsûf", 1, 15).

KÜSÛF NAMAZI NASIL KILINIR?

Güneş tutulduğu zaman, ezansız ve kametsiz olarak, en az iki rek'at olmak üzere toplu olarak namaz kılınır. İmam her rek'atta normal namazlara göre daha uzun ve açıktan kıraatte bulunur. Namazdan sonra imam kıbleye karşı ayakta veya cemaate dönük şekilde oturarak dua eder. Cemaatle kılınmadığı durumlarda bu namaz tek başına da kılınabilir.

Küsûf namazının sünnet olduğu ve cemaatle kılınmasının daha faziletli sayıldığı konusunda müctehidler arasında görüş birliği bulunmakla birlikte, hüsûf namazının sünnet olup olmadığı ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı tartışmalıdır.

HÜSÛF NAMAZI SÜNNET MİDİR?

Ebû Hanîfe ve Mâlik, ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Peygamberimiz'in bu sebeple namaz kılmadığını öne sürerek, hüsûf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rek'at namaz kılınabilir, müstehaptır. Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise hüsûf namazı da küsûf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır.

PEYGAMBERİMİZİN DOĞA OLAYLARINA DUASI NEYDİ?

Şiddetli rüzgâr, aşırı yağmur, aşırı soğuk ve benzeri durumlarda, bunların can ve mal kaybına yol açabilecek doğal âfete dönüşmemesi için dua etmek ve bu anlamda iki rek'at namaz kılmak güzel (müstehap) bulunmuştur.

Nitekim Peygamberimiz şiddetli bir rüzgâr estiğinde şöyle dua etmiştir: "Allahım! Senden rüzgârın en hayırlısını, rüzgârla gönderdiklerinin en hayırlısını isterim. bu rüzgârın kötülüğünden, bu rüzgârdakilerin kötülüğünden ve rüzgârla gönderdiğin şeylerin kötülüğünden sana sığınırım" (Tirmizî, "Da'avât", 48, 88; Müslim, "İstiska", 15). Bu durumlarda namaz ve dua, tabiat olaylarının insanlarda ve çevrede hâsıl edebileceği olumsuz etkilere karşı Allah'tan yardım dileme mahiyetindedir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
3 saldırı aynı hücre! Moskova saldırısının ucu İstanbul’daki kilise saldırına uzandı
CHP’li yöneticiden paradan kule skandalına ilişkin zehir zemberek sözler: Adayları dolar dolu poşetler belirledi
Türk Telekom
CHP’de İstanbul ve Ankara mitingleri iptal edildi! Kaosun perde arkasında yatan güç savaşı: İmamoğlu - Özel kavgası boyut kazandı
8 Eylül 1999 girişli olanlar dikkat | Prim günü 7 bin 200’e düşüyor! EYT’liler kapsamda mı? Kim, ne zaman emekli olacak?
Galatasaray’ın 10 numarası Dries Mertens’e şok talip! 2 kulüp pusuda bekliyor...
12 bin TL’ye kadar varıyor | Emekliye zamlı promosyon 28 Mart’ta hesaplarda! Maaş nasıl taşınacak? İade tutarı nasıl hesaplanır?
Reza Zarrab’tan şok hamle | Ebru Gündeş ile evlenen Murat Özdemir’in boşanma nedeni bakın neymiş! Meğer gizli aşkı fotoğraf ifşalamış...
Belçika’da PKK’lı teröristlerden alçak provokasyon! Türk vatandaşlar kalleşlere sokakları dar etti | Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Başkan Erdoğan’dan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nde önemli açıklamalar
Cumhur’un İBB adayı 31 Mart zaferi sonrası ilk ne yapacak? | Murat Kurum canlı yayında açıkladı! Anketler biz kazanacağız diyor
AK Parti’nin seçim broşürünü dağıtan Ramazan amcaya yapılan saldırıda yeni detaylar! Hepsi CHP Maltepe Teşkilatı’na üye çıktı
CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar’dan ırkçı sözler: Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz
Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru Bakara Suresi’nden! İşte ’İsrailoğulları’nın isyankar yüzü...
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Ali Cengiz oyunu! Sarıyer’de yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villasını mal beyanında göstermediği ortaya çıktı
SON DAKİKA