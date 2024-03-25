HAVA DURUMU | İstanbul’da gök gürültülü sağanak! Megakenti süper hücre vurdu: Ne kadar etkili olacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı.
İSTANBUL'U SÜPER HÜCRE VURDU
Süper hücre olarak adlandırılan gök gürültülü sağanak yağışın önümüzdeki saatlerde aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodosun ardından Sultangazi ilçesinde dolu yağdı.
Fatih'te sağanak yağış bir anda bastırdı. Beşiktaş'ta ise, gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Silivri'de ise sağanak yağış lodosla birlikte etkisini göstermeye devam ediyor
İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?
Uzmanlar ve yayınlanan raporlar İstanbul'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağışın akşam saat 21'e kadar etkili olacağına işaret ediyor.
A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir yağışın yarın İstanbul'u terk edeceğini açıkladı. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji, tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya Mersin il merkezi hariç), İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş ve Erzurum çevreleri, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Denizli hariç, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor.
23 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak, Yalova'yı sarı kod ile uyardı.
Kastamonu ve Ankara Valilikleri, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
ANKARA VALİLİĞİ UYARDI
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.
Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
KASTAMONU İÇİN DE FIRTINA UYARISI YAPILDI
Kastamonu Valiliği, sabah saatlerinden itibaren Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Kastamonu Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat 06.00'dan başlayarak 26 Mart Salı günü saat 23.00'e kadar yapılan fırtına tahmini ile ilgili açıklama yapılarak vatandaşlar uyarıldı. Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına ile ilgili ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceğinin belirtildiği açıklamada;
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son degerlendirmelere göre, 25.03.2024 saat 06.00 ile 26.03.2024 saat 23.00 arasında Batı Karadeniz'in batısı sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, doğusu aksam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın batısında aynı gün akşam, doğusunda Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Denizlerimizde beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diger bölgelerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, ülkemizin batı kesimlerde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Orta ve doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden sonra kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Denizli hariç, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Çanakkale'nin güney ve doğusu, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarınakşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleriden itibaren bölge geneli (Antalya ve Mersin il merkezi hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ; iç kesimleri ile Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatısının akşam saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuzeybatısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bölgenin batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARABÜK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Artvin hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/ saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Van'ın doğusu ile gece saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmurlu, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SİİRT 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı