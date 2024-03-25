HAVA DURUMU | İstanbul’da gök gürültülü sağanak! Megakenti süper hücre vurdu: Ne kadar etkili olacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı

İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK? Uzmanlar ve yayınlanan raporlar İstanbul'da öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağışın akşam saat 21'e kadar etkili olacağına işaret ediyor. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir yağışın yarın İstanbul'u terk edeceğini açıkladı. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.





BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji, tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya Mersin il merkezi hariç), İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş ve Erzurum çevreleri, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Denizli hariç, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi bulunuyor.