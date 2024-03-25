Denizli'de akılalmaz olay! "Gürültü" kavgasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

İddiaya göre, Dokuzkavaklar Mahallesi 2091 Sokak'ta yaşayan İbrahim Kızılkaya (67) ile 12 yaşındaki S.E. arasında, S.E'nin kullandığı motosikletin çıkarttığı "gürültü" nedeniyle tartışma çıktı.

Evde kiracı olan yabancı uyruklu M.E. ile ev sahibi Kızılkaya silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi.