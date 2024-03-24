XXS giymeye hazır olun: 6 beden incelten 1 ayda 9 kilo verme garantili Fleksitaryen diyeti!

Yaz aylarına girmeye az kala, kilo verme hedefleri pek çok kişinin önceliklerinden biri haline geliyor. Bu konuda sağlıklı ve etkili bir yöntem arayışında olanlar için Fleksitaryen Diyeti, ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Fleksitaryen diyeti, bitki bazlı yiyeceklerle beslenmeyi teşvik eden ve aynı zamanda bazı hayvansal ürünleri de içeren bir yaklaşımı benimser. İşte yaz ayına kadar cayır cayır yağ yakmanızı sağlayacak o formül...
FLEKSİTARYEN BESLENME NEDİR?
Fleksitaryen diyet, "esnek" ve "vejetaryen" kelimelerinin birleşimidir ve vejetaryen beslenmeye daha esnek bir yaklaşım sunar. Bu diyet, hayvansal gıdaları tamamen bırakmadan sebze, meyve ve tam tahıllara ağırlık vermenin faydalarını sağlar.
YENİLEBİLECEK GIDALAR
Bitkisel proteinler (barbunya, fasulye, nohut, kırmızı mercimek, siyah fasulye)
Tam tahıllar (esmer pirinç, yulaf, karabuğday, kinoa, tatlı patates)
Sebzeler
Meyveler
Bitkisel sütler
Yumurta
Fındık ve fıstık ezmesi
Tohumlar
Soya peyniri
Sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado yağı)