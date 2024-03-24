SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'de merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının derinliği 7.09 km olarak kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-03-25 05:04:43 37.035 29.02417 7.09 MW 4.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-03-25 04:19:57 38.45833 39.16972 7.05 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-03-25 03:51:14 38.46444 39.20472 7.54 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2024-03-25 03:31:20 38.25889 30.95806 7.2 ML 1.9 Yalvaç (Isparta)
2024-03-25 03:21:12 37.05583 28.20861 7.19 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
2024-03-25 02:56:28 38.655 39.91417 9.46 ML 2.5 Palu (Elazığ)
2024-03-25 02:50:54 38.10528 38.47222 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-03-25 02:48:37 38.135 38.47972 6.99 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-03-25 02:37:28 38.09806 38.16778 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-03-25 01:55:44 37.01722 28.43333 6.94 ML 1.0 Ula (Muğla)
2024-03-25 01:49:57 37.32222 37.05722 6.98 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-03-25 01:08:27 37.47389 36.98 5.94 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-03-25 00:47:43 38.10806 38.51278 6.03 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)
2024-03-25 00:32:34 39.18028 41.74722 6.99 ML 1.5 Hınıs (Erzurum)
2024-03-24 23:46:40 37.85556 36.25056 7.07 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2024-03-24 23:44:20 37.85139 36.19278 5.53 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2024-03-24 23:34:01 37.54556 37.21944 6.97 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)