SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'de merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 7.09 km olarak kaydedildi.