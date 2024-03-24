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Adana'da sahte avukat skandalı: Adliyede dolaşırken yakalandı

Adana’da, sahte avukat kimliği ve cübbesi ile kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı belirtilen Betül. S. (37), adliye koridorunda gezerken yakalandı. Adliyeye sevk edilen Betül S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 13:06 Güncelleme 24 Mart 2024, 13:06
Adana’da sahte avukat skandalı: Adliyede dolaşırken yakalandı

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adliyesi'nde başka bir avukat adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı bilgileri üzerine Betül S. hakkında soruşturma başlattı.

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Betül S.'nin, avukat cübbesiyle adliye ve mahkeme salonları ile baro lokalinde fotoğraf çektirip, sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi. Polis, hakkında yakalama kararı çıkarılan Betül S.'yi, adliye koridorunda gezerken yakaladı.

Şüpheli Betül S. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ise sahte avukat kimliği, avukat cübbesi, ruhsatsız tabanca ile dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı değerlendirilen çok sayıda adli evrak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık', 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi', 'özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edilen Betül S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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